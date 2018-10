Iskrice na treningu Reala: Ramos se je mlademu soigralcu hitro opravičil

"Čeprav se ne zdi, so to precej običajne situacije, a to ni izgovor, ne bi se smel odzvati tako," je zapisal Ramos. "Mi gremo vedno na 'full', kajne Regui? Na koncu pa sva skupaj zmagala z našo ekipo. To smo pometli pod preprogo in zdaj gremo po zmago na jutrišnji tekmi,"je utrinek s treninga še delil Sevillčan, Reguilon pa mu je hitro odgovoril:"Vedno podpiram mojo ekipo in mojega kapetana. Jutri gremo po zmago!"