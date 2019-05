Italijani na čelo Juventusa posedli Pochettina, Allegri zagotavlja: S predsednikom imava odličen odnos

Sprva je sicer Mauricio Pochettino zagotovil, da razmišlja o slovesu le v primeru zmage, pozneje je priznal, da tudi ob porazu, v zadnji izjavi pa je zagotovil, da bo prihodnost znana po finalu Lige prvakov. Italijanski in angleški mediji so njegova namigovanja vzeli nadvse resno, Argentinca pa že povezujejo s številnimi nogometnimi velikani.

Allegri je Juventus letos spet popeljal do naslova italijanskih prvakov, vendar mu je spodrsnilo pri osvajanju največje lovorike – Lige prvakov.

Pri belo-črnih so sicer po izpadu iz Lige prvakov napovedali, da bo italijanski strateg ostal na čelu članskega moštva. Nekateri bi na njegovem mestu radi videli tudi nekdanjega trenerja Antonia Conteja.

Glasne so špekulacije, da bi lahko argentinski strateg sedel na klop Juventusa, ki pod Massimilianom Allegrijem ni dosegel zastavljenih ciljev. Torinčane je v četrtfinalu porazil prav Ajax, Nizozemci pa so v polfinalu morali priznati premoč Pochettinovi četi. Italijan na klopi stare dame vsa namigovanja zanika in poudarja, da želi tudi v prihodnji sezoni voditi črno-belo vojsko. O tem se je pomenkoval tudi s predsednikom Andreo Agnellijem, kaj več bo znano v prihodnjih dneh.

"Pred tekmo z Ajaxom sem vodilnim v klubu povedal, da ostajam. V naslednjem tednu smo dogovorjeni za sestanek in se bomo pogovorili tudi o tem. Nima smisla, da vam razlagam o tem. S predsednikom imava odličen odnos, prav tako tudi s športnim direktorjemFabiom Paraticijem in direktorjemPavlom Nedvedom. Klubska moč je poglavitna za doseganje uspehov," je za konec poudaril Allegri.