Italijani prepričani: Vlahović je (ali bo) Juventusov

Če je verjeti milanskemu rožnatemu časniku Gazzetta Dello Sport , ki je vselej dobro obveščen, ko gre za dogajanje v torinskem Juventusu, je "usoda" srbskega napadalca Dušana Vlahovića zapečatena. " Vlahović ne želi podaljšati pogodbe s Fiorentino. Sodelovanje z vijoličastimi se uradno končuje junija 2023, Srb pa je kategorično zavrnil vsako namero o podaljšanju z vijoličastimi. Vodstvo Fiorentine se je s tem sprijaznilo in išče najboljšo ponudbo za klub. V Firencah želijo z njim dobro zaslužiti, kar je razumljivo. Trenutno sta v prvi vrsti londonski Arsenal in torinski Juventus. Roko na srce, vodstvo kluba iz Firenc bi svojega vodilnega moža veliko raje prodalo na Otok kot pa v tabor velikih konkurentov. Zlasti ker se Juve – tako kot Fiorentina – krčevito bori za preboj v Ligo prvakov za naslednjo sezono ," sporoča ugledni italijanski športni časnik, ki pa dodaja, da se želja vodstva Fiorentine bržkone ne bo uresničila.

"Morda bi ga res radi poslali v Arsenal, toda Vlahovič je že pred časom dejal, da ga zanima le Juventus. To je klub, za katerega navija od otroštva, in za vsako ceno želi obleči dres črno-belih iz Torina," je še zapisala Gazzetta in sporočila tudi znesek, okoli katerega se bo sukal posel na relaciji Juventus–Vlahović–Fiorentina. "Glede na trenutno stanje bi Vlahović do konca sezone odšel v Torino kot posojen igralec, odškodnina pa naj bi se vrtela med 60 in 70 milijoni evrov. Mnogi se sprašujejo, kako je sploh mogoče, da Juve ob velikih finančnih težavah sploh konkurira za takšen posel, a treba je vedeti, da so številni člani črno-belih pri izhodnih vratih."