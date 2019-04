Remont v Torinu: 'Pjanić odhaja, namesto njega pa prihaja Rakitić'

Juventus bo po tej sezoni, ko je (bo) še osmič zapored osvojil italijansko prvenstvo pretrpel korenite kadrovske spremembe. "Ekipa bo doživela totalno rekonstrukcijo," med drugim piše Gazzetta Dello Sport. "Na izhodnih vratih je tudi trener Massimiliano Allegri , kot tudi "pol slačilnice". Nekateri bodo odšli kot višek, drugi spet zaradi zaslužka, da bo vodstvo kluba imelo dovolj finančnih sredstev za igralsko rekonstrukcijo," trdi milanski rožnati časnik in že operira z imeni. "Med tistimi, s katerimi vodstvo stare dame želi zaslužiti je v prvi vrsti Miralem Pjanić . Reprezentant BiH je že nekaj časa želja Reala , s prihodom Zinedina Zidana se je interes galaktikov le še povečal," sporočaGazzetta, ki še dodaja, da Madridčani niso edini, ki so pripravljeni bogato plačati za usluge 28-letnega vezista iz Tuzle. "Zanimivo, PSG je oddal skoraj identično ponudbo za Pjanića ," pa piše francoski Telefoot. Juventus naj bi za izvrstnega kreatorja igre zahteval nič manj kot 130 milijonov evrov, Real pa je pripravljen odšteti zgolj 75 milijonov evrov. Gazzettadodaja, da je Juventus že pripravil načrt po odhodu Pjanića .

"Prvi na listi želja je vezist Barcelone Ivan Rakitić. Hrvat sicer ni povsem enak profil igralca kot Pjanić, toda ima nekatere druge značilnosti, ki jihJuve išče. Torinčani so pripravljeni odšteti 50 milijonov evrov za 31-letnega vezista, trener KataloncevErnesto Valverdepa naj ne bi bil preveč srečen nad Rakitićevim odhodom. A Hrvat se je že odločil, da išče nov izziv, Barca pa bo vendarle želela še nekaj zaslužiti, saj gre za igralca, ki je dopolnil 31 let," še sporoča Gazzetta in našteva nekatera imena, ki bi lahko poleti prišla v Torino, tudi kot nadomestilo za Pjanića. "Poleg nogometaša BarceloneRakitića so na spisku želja še Toni Kroos, Nicolo Zaniolo, Sandro Tonaliin Tanguy Ndombele."