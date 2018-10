Iz slačilnice Barcelone se je razlegala pesem: 'Kdo je zdaj The Best?'

Dva je v sredo na londonskem Wembleyju pospravil v mrežo Tottenhama (4 : 2), po izjemni tekmi pa je bil deležen poplave pohval in čestitk. Očitno tudi s strani soigralcev, ki so po poročanju španskih medijev v slačilnici glasno zapeli: "Kdo je zdaj The Best?"

Rakitić: Vse spoštovanje do ostalih, toda ...

Branilec Barce Jordi Alba, ki je prav tako odigral izjemno tekmo, je o podelitvi Mednarodne nogometne zveze po tekmi povedal, da je nagrada The Best "velika laž in velika farsa". Vezist Ivan Rakitić, strelec enega najlepših golov v tej sezoni, je sicer na zadnjih podelitvah odkrito navijal za rojaka Modrića, zdaj pa je priznal, da pred podelitvijo zlate žoge pričakuje v rubriki zmagovalci le eno ime.

"Z vsem spoštovanjem do ostalih, ki so jo osvojili, vemo, da je en igralec, ki je drugačen od ostalih, to pa je Leo Messi. Včasih si zaradi okoliščin, kot je bilo denimo pri Luku Modriću, ki je odigral izjemno sezono, ljudje želijo nekaj spremembe,"je dejal Rakitić.

Pomenljiv naslov so dan po tekmi izbrali tudi v časniku The Guardian, kjer Messija niso označili za The Best (najboljšega, op. a.), temveč za The Maestro ‒ maestra.

Dvojne podaje z vratnico

"Maestro je znova razsvetlil Wembley in Tottenham potisnil v nevarno situacijo, blizu hitrega izpada. Vsakič, ko se je dotaknil žoge, se je zgodilo nekaj dobrega,"so zapisali pri slovitem časniku. Polni hvale so bili tudi številni upokojeni nogometni zvezdniki, na spletu se je tako denimo s pohvalami oglasil nekdanji Messijev soigralec Carles Puyol, v studiu televizije BT Sportpa je blestel nekdanji branilec Manchester Uniteda Rio Ferdinand.