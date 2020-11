Iz Slovenije zaradi afere 'Črni idiot', zdaj v Moskvi opozarja nase

Pripravo ekipe Lokomotive Moskve na tekmo je pohvalil tudi eden najboljših trenerjev na svetu, ko je govora o obrambnih taktičnih postavitvah, Diego Simeone. Ta v ekipi srbskega trenerja Marka Nikolića ni želel izpostavljati nobenega posameznika, pač pa je pohvalil celotno delo ekipe v obrambnih nalogah. "Ne bom izpostavljal posameznika, temveč je celotna ekipa naredila izjemno defenzivno delo. Skušali so nam zapreti vse poti do gola. To je bila izjemna predstava in velik trud vseh igralcev," je taktiko Lokomotive hvalil Simeone, ki še kako dobro ve, kako proti favoriziranim ekipam pripraviti neprebojni bunker.

Na drugi strani je Nikolić po veliki točki proti ekipi slovenskega vratarja Jana Oblakaostal skromen in jasno izpostavil edini cilj moskovske ekipe – igrati v Evropi tudi spomladi."Splošno gledano smo odigrali dobro tekmo, toda morali bi biti še veliko boljši. Naš cilj v Ligi prvakov? Želimo si igrati v Evropi naslednjo pomlad," je po tekmi razlagal nekdanji trener ljubljanske Olimpije - vodil jo je v sezoni 2015/2016, a moral klub zapustiti po vsega treh mesecih. Nikolić je izpostavil, kako krut zna biti včasih nogomet. "Zanimivo je, da smo igrali odlično proti Bayernu, toda ostali brez točk, danes pa nismo bili tako zelo dobro, a smo si priigrali točko. In vem, da je to prva točka proti Atletom po štirih porazih v prejšnjih dveh sezonah," je bil zadovoljen Nikolić.

Se še spomnite afere 'Idiote crni'?

Ob odhodu iz Slovenije zaradi rasistične afere (neprimerne in neposrečene besede Nikolića, ki so hitro prerasle v afero, so ujeli prav mikrofoni naše televizije), ko se je na svojega varovanca Blessinga Elekeja(danes član belgijskega Beerschota) razjezil z besedami 'vidi idiota crnog' (poglej črnega idiota, op. p.), je bil razočaran tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić. Ta je kasneje ob pogledu nazaj na kazen Nikoliću, ki mu jo je izrekel disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj (sedem tekem prepovedi vodenja kluba), poudaril, da mu je posebej žal, da je moral Nikolić oditi, saj da je šlo za zares dobrega trenerja s širokim nogometnim znanjem. In očitno je imel ameriški poslovnež srbskega rodu tedaj še kako prav, kar zdaj dokazuje Nikolić (tudi) pri Lokomotivi Moskvi, svoje znanje pa je potrjeval tudi na klopi madžarskega Videotona, s katerim se je prebil v zaključni krog kvalifikacij Lige prvakov, ob porazu z AEK-om pa 'padel' v skupinski del Lige Evropa.

V boju za izločilne boje Lige prvakov

Zdaj z Lokomotivo Moskvo piše pravcato pravljico in po polovici skupinskega dela ostaja v boju za napredovanje v izločilne boje Lige prvakov. Točka z Atleticom je prišla kot obliž na rano po bolečem porazu z Bayernom, kjer so se Moskovčani več kot odlično upirali favoritom z Bavarske: do 79. minute so namreč držali neodločen izid (1:1), nato pa je z mojstrovino tekmo odločilJoshua Kimmich.