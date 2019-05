Bišćan verjel v sanjski preobrat Liverpoola

Enainštiridesetletni Igor Bišćan, ki se je že kot zelo mlad strokovnjak dokazal na klopi hrvaškega Rudeša in ljubljanske Olimpije, s katero je v lanski sezoni osvojil dvojno krono, v zadnjem obdobju uspešno vodi tudi moštvo Rijeke, ki je pred dnevi v finalu hrvaškega pokala vzelo mero favoriziranemu zagrebškemu Dinamu.



Le dan po velikem slavju je član nepozabne Liverpoolove generacije iz leta 2005, ki ji je uspel neverjeten preobrat v finalu Lige prvakov proti AC Milanu, novinarju Izidorju Kordiču zaupal marsikaj zanimivega. Še posebej se je nekdanji hrvaški reprezentant razgovoril o prihajajočem finalu Champions League v Madridu, kjer se bosta za najprestižnejšo klubsko lovoriko na svetu pomerila rivala iz angleške Premier league Liverpool in Tottenham. Prav Bišćan je bil eden redkih, ki je še verjel v sanjsko vrnitev svojega nekdanjega kluba: "Poznavajoč miselnost kluba, igralcev in trenerja Jürgena Kloppa, sem bil prepričan, da ta zgodba z Barcelono še ni končana. Predpostavljal sem, da se 'redsi' ne bodo kar tako predali. Nato pa je na povratnem obračunu neverjetna energija s tribun Anfileda v povezavi s sanjsko predstavo na zelenici naredila svoje."