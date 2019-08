Iz tabora Rosenborga: 3:1 je perfekten rezultat, toda delo moramo dokončati naslednji teden

TEKMA

"Upal sem na dober rezultat, toda s to predstavo in rezultatom smo zelo zadovoljni. Toda vse je treba opomniti, da smo šele na pol poti," je po tekmi v naš mikrofon razlagal strateg Rosenborga Eirik Horneland. "Maribor je bil zelo nevaren in je močna ekipa, zato bomo morali biti zbrani tudi na povratni tekmi," je opozoril 44-letnik. Ta je ob polčasu, ki se je zaključil 0:0, svojim varovancem, ki so v prvem polčasu iz lepe priložnost zatresli okvir mariborskih vrat, zabičal, da se ne smejo pomakniti nazaj."Ob polčasu sem jim dejal, da morajo še naprej napadati in še naprej imeti pobudo, da naj se ne povlečejo nazaj, saj če storiš to proti ekipi, kot je Maribor, te bodo ranili," je obelodanil Horneland.