Izbrali ste idealno enajsterico LP: na klop Kloppa, v napadu pa trio Mbappe - Ronaldo - Messi

Na spletni strani 24ur.com pa ste lahko v zadnjem tednu glasovali za sanjsko enajsterico skupinskega dela Lige prvakov. Svoj glas je oddalo več kot 4000 obiskovalcev našega portala, ki so izbrali vratarja, tri branilce, štiri veziste, tri napadalce in trenerja, ki so pustili najvidnejši pečat to jesen med evropsko nogometno elito.