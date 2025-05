Izgubili Messija, Neymarja in Mbappeja – a postali boljša ekipa

Nogometna Evropa bo v soboto zvečer strmela v München, kjer se bosta za evropski prestol udarila Paris Saint-Germain in Inter iz Milana. Parižani so še pred letom dni delovali kot razpadli imperij, obremenjen z zvezdniškimi imeni, velikimi egi in nedoseženimi pričakovanji. Danes so na pragu zgodovinskega dosežka – svoje prve osvojitve Lige prvakov.

Pariška preobrazba: od razpadlega imperija do zgodovinske priložnosti

Thomas Tuchel je Parižane leta 2020 popeljal v finale, kjer so klonili proti münchenskemu Bayernu, edini zadetek pa je dosegel prav v Parizu rojeni Kingsley Coman. Odpuščenega Nemca, ki je zatem dejal, da se je pri PSG-ju počutil bolj kot minister za šport kot pa trener, sta nato zamenjala Mauricio Pochettino in Christophe Galtier, a se Argentinec in Francoz nista obnesla.

Atomski napad Messi - Mbappe - Neymar Parižanom ni prinesel uspeha. FOTO: AP icon-expand

Parižani so v silni želji po uspehu rekrutirali dokazane zvezdnike, ki so že osvojili Ligo prvakov, preko katerih so gradili zvezdniško galaksijo – Lionel Messi, Neymar, Keylor Navas, Dani Alves, Georginio Wijnaldum in Sergio Ramos. Kljub zvezdnikom pa v Parizu nikoli niso dočakali prestižne lovorike.

Luis Enrique: človek, ki je spremenil miselnost in vcepil identiteto

Nato pa je na sceno stopil Luis Enrique, ki je razmišljanje kluba obrnil na glavo. Septembra 2023 so novinarji španskega trenerja pred njegovo prvo tekmo v Ligi prvakov na klopi PSG-ja vprašali, ali lahko ta ekipa osvoji evropski naslov. "Ko je klub obseden z nečem, to ni dobro. Moraš biti ambiciozen, ampak obsesija ne prinaša rezultatov," je odgovoril Španec.

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

Enrique je skupaj s športnim direktorjem Luisom Camposom povlekel drzne poteze. Napravila sta veliko čistko in se znebila velikih zvezdnikov. Namesto njih sta ekipo zgradila na mladih, dokazovanja željnih nogometaših, ki sta jih združila v homogeno skupino. Kar 10 od 13 okrepitev je bilo mlajših od 26 let.

Francoska zasedba je bila že v lanski sezoni zelo blizu, potem ko se je prebila iz skupine smrti (Borussia Dortmund, Milan in Newcastle), preskočila Real Sociedad in Barcelono ter bila v polfinalu v vlogi favorita proti Borussii iz Dortmunda. Toda Parižani so zapravili veliko priložnost in obe tekmi proti Nemcem izgubili z 1:0.

Tri dni po izpadu iz Lige prvakov je svojo dolgo pričakovano selitev v Real Madrid napovedal prvi zvezdnik ekipe Kylian Mbappe. Njegov odhod je sprva deloval kot katastrofa in težava, ki jo bodo v francoski prestolnici težko rešili, a vse skupaj se je nekoliko presenetljivo izkazalo kot pravi blagoslov.

Dembele - od velikega razočaranja do razodetja

Kako nadomestiti 44 zadetkov, ki jih je v sezoni 2023/24 prispeval Mbappe? Odgovor je prišel nepričakovano - veliko luknjo je zapolnil prerojeni Ousmane Dembele, ki je v letošnji sezoni zbral 33 golov. Dembele je v preteklih petih sezonah dosegel 28 zadetkov. Enrique je obudil njegov talent in prebudil učinkovitost, ki je pri Barceloni in Dortmundu zgolj tlela v ozadju.

Statistika Dembeleja v letošnji sezoni Lige orvakov FOTO: Sofascore.com icon-expand

Sprva na robu izpada, danes utelešenje moderne ekipne filozofije

Pariška pot v finale ni bila pravljična. PSG se je skozi evropsko kampanjo vzpenjal in rasel iz tekme v tekmo. Po katastrofalnem začetku – treh porazih na uvodnih petih tekmah – je Parižanom že pošteno tekla voda v grlo. Na zadnjih treh obračunih so nujno potrebovali tri zmage, po katerih so se dvignili kot feniks.

PSG je v letošnji sezoni Lige prvakov pokoril Angleže, potem ko je premagal Manchester City in izločil Liverpool, Aston Villo ter Arsenal. FOTO: AP icon-expand

Predvsem zmaga proti Manchester Cityju je moštvo izstrelila na višjo raven in poslala opozorilo ostalim konkurentom. PSG je po zaostanku z 2:0 spisal preobrat - nekaj, kar jim je sploh prvič uspelo v Ligi prvakov. Francozi so nadigrali City, imeli terensko premoč proti ekipi Josepa Guardiole, ki slovi po igri na posest in je proti visokemu pritisku PSG-ja delovala nebogljeno.

Enriquejev recept za uspeh: Napad, ki brani – obramba, ki napada

PSG je postal mlada ekipa z napadalnim, agresivnim in direktnim stilom igre, ki spominja na Barcelono v času, ko je v Kataloniji trenersko palico vihtel prav Enrique. Španec na klopi francoskega velikana pogosto poudarja, da pri uspehu njegove ekipe veliko vlogo nosi kolektivna moč v fazi obrambe. Zvezdniški napad Mbappe – Messi – Neymar je seveda pogosto zanemarjal obrambne naloge, česar njihove nedvomne sposobnosti v napadu niso uspele nadomestiti.

Enrique je svojo zasedbo preoblikoval v eno izmed najboljših ekip na svetu, ko govorimo o agresivnem in visokem pritisku na nasprotnikovo obrambo. "Če analizirate naš napredek v obrambi, je to zaradi načina branjenja naših napadalcev. Oni opravljajo izjemno delo," je pred velikim finalom poudaril španski strokovnjak. "Opazite lahko, koliko žog odvzamejo. To je eden od konceptov, ki jih je najtežje vcepiti, ker morajo napadalci povsem spremeniti svojo miselnost. Gre za ekipno delo - to smo nakazali že v lanski sezoni, letos pa izboljšali," je ob tem dodal Enrique.

Zgodovina na strani prvakov v nastajanju?

Enrique bo imel v Münchnu priložnost, da svojo filozofijo krona s pokalom. Doslej se je finale Lige prvakov štirikrat igral v bavarski prestolnici, vselej pa je lovoriko visoko v zrak povzdignila ekipa, ki je bila še brez prestižnega naslova – Nottingham Forest (1979), Marseille (1993), Borussia Dortmund (1997) in Chelsea (2012). Bodo Parižani nadaljevali trend ali pa bo Inter prekinil tradicijo in še četrtič postal evropski prvak?