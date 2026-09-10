Kakšen slovenski večer v Evropi: Šturm dvakrat zabil Lensu

Slavia Praga, Danijel Šturm je igral celo tekmo, je proti Lensu, ki ima dvakrat vrednejšo zasedbo, odigrala dobro tekmo, a ostala praznih rok. Šturm je bil v uvodu tekme zelo opazen in nevaren, tudi v 36. minuti je podal za zadetek Čehov, ki pa ni obveljal zaradi igranja z roko. Francozi so imeli sicer več žogo v posesti, imeli tudi sami nekaj priložnosti, a polčas se je končal z 0:0.</st<>
Takoj po začetku drugega polčasa pa so številčno prednost dobili Francozi, potem ko je bil le nekaj trenutkov po vstopu v igro izključen Mikulaš Konečny. Toda to ni zmotilo Šturma, najboljši igralec Slavie je namreč z roba kazenskega prostora v 51. minuti žogo z lepim strelom poslal v mrežo za vodstvo češke zasedbe. Abdallah Sima je v 73. minuti izid poravnal, v 88. pa novo veselje za Slavio in nov gol Šturma za vodstvo z novim močnim strelom z roba kazenskega prostora. Toda Lens je po pritisku do zmage nato v sodniškem dodatku prišel z goloma Floriana Thauvina in Rubena Aguliarja.
Bayern München je na tekmi proti Bodö/Glimtu, ki so jo sodili Slovenci na čelu z Radetom Obrenovićem, prvi polčas kljub prevladi in vratnici Joshue Kimmicha končal brez golov. Zato pa je povedel v 47. minuti z golom Jamala Musiale, Harry Kane pa je za 2:0 zadel v 61., kar je bil njegov 55. gol v ligi prvakov. Alphonso Davies v 77. ter Michael Olise v 83. in 92. minuti sta potrdila zmago Bavarcev.
Como je proti Leipzigu igral svojo sploh prvo tekmo v ligi prvakov v 119-letni zgodovini. Odprl jo je odlično, saj je Martin Baturina zadel v 15. minuti. Anastasios Duvikas je podvojil prednost v 38., Assane Diao pa je v 54. zadel za 3:0. Andrija Maksimović je malce zatem zmanjšal zaostanek Nemcev, Maximo Perrone pa je v 90. postavil končni izid. Pred tem so nogometaši Fenerbahčeja in Rome ter PSV Eindhovna in Šahtarja Donecka igrali neodločeno 1:1.
Izidi Lige prvakov, 10. september:
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
PSV Eindhoven - Šahtar Doneck 1:1 (0:1)
Bayern München - Bodö/Glimt 5:0 (0:0)
Como - Leipzig 4:1 (2:0)
Manchester United - Sabah 4:0 (3:0)
(Benjamin Šeško je igral do 64. minute in dosegel gol za United)
Slavia Praga - Lens 2:3 (0:0)
(Danijel Šturm je igral celo tekmo in dosegel dva gola za Slavio)
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