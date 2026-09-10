Kakšen slovenski večer v Evropi: Šturm dvakrat zabil Lensu

Slavia Praga, Danijel Šturm je igral celo tekmo, je proti Lensu, ki ima dvakrat vrednejšo zasedbo, odigrala dobro tekmo, a ostala praznih rok. Šturm je bil v uvodu tekme zelo opazen in nevaren, tudi v 36. minuti je podal za zadetek Čehov, ki pa ni obveljal zaradi igranja z roko. Francozi so imeli sicer več žogo v posesti, imeli tudi sami nekaj priložnosti, a polčas se je končal z 0:0.</st<>

Takoj po začetku drugega polčasa pa so številčno prednost dobili Francozi, potem ko je bil le nekaj trenutkov po vstopu v igro izključen Mikulaš Konečny. Toda to ni zmotilo Šturma, najboljši igralec Slavie je namreč z roba kazenskega prostora v 51. minuti žogo z lepim strelom poslal v mrežo za vodstvo češke zasedbe. Abdallah Sima je v 73. minuti izid poravnal, v 88. pa novo veselje za Slavio in nov gol Šturma za vodstvo z novim močnim strelom z roba kazenskega prostora. Toda Lens je po pritisku do zmage nato v sodniškem dodatku prišel z goloma Floriana Thauvina in Rubena Aguliarja.