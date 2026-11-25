Redkokatera tekma Galatasaraya mine brez, da bi njegovi navijači na tribuni jasno sporočili, kaj si mislijo o konfliktu na Bližnjem vzhodu. Posebej radi to počnejo na tekmah prestižne Lige prvakov, ki jim je namenjeno največ pozornosti, kar pomeni, da njihove transparente vidi ogromno ljudi. Nič drugače ni bilo niti na srečanju proti Aston Villi, ki jo je turški velikan dobil z 1:0.

Že pred začetkom evropskega spopada je bil na stadionu RAMS Park viden transparent, ki se je glasil: "Nikoli ne pozabite na Gazo, pri genocidu ni tišine!" Ob robu terena je bilo videti še eno močno sporočilo: "O Gaza, ti si dostojanstvo, čast in ponos človeštva." Za golom pa je bilo celotno srečanje spremljati besede, ki so v današnjem svetu vseprisotne: "Free Palestine"