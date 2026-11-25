Redkokatera tekma Galatasaraya mine brez, da bi njegovi navijači na tribuni jasno sporočili, kaj si mislijo o konfliktu na Bližnjem vzhodu. Posebej radi to počnejo na tekmah prestižne Lige prvakov, ki jim je namenjeno največ pozornosti, kar pomeni, da njihove transparente vidi ogromno ljudi. Nič drugače ni bilo niti na srečanju proti Aston Villi, ki jo je turški velikan dobil z 1:0.
Že pred začetkom evropskega spopada je bil na stadionu RAMS Park viden transparent, ki se je glasil: "Nikoli ne pozabite na Gazo, pri genocidu ni tišine!" Ob robu terena je bilo videti še eno močno sporočilo: "O Gaza, ti si dostojanstvo, čast in ponos človeštva." Za golom pa je bilo celotno srečanje spremljati besede, ki so v današnjem svetu vseprisotne: "Free Palestine"
Poteze navijačev so v Turčiji seveda požele veliko navdušenja in spoštovanja, a so si z njimi nakopali tudi gnev izraelske vlade. Ta je na vrata Evropske nogometne zveze (Uefa) naslovila celo uradno pritožbo. Po poročanju angleškega The Athletic je to potrdil tudi predsednik "Galate" Dursun Özbek.
"Izvedeli smo, da je vlada Benjamina Netanjahuja na Uefo proti nam podala uradno pritožbo. Kot razlog je navedla transparente naših navijačev, ki so bili namenjeni palestinskemu ljudstvu," je za domače medije povedal Özbek.
V nadaljevanju svoje izjave pa je bil povsem jasen: "Turški narod bo še vedno stal ob strani Palestincev in ne bo molčal ob očitni represiji ljudstva. To ni politično, temveč človeško in moralno stališče. Upamo, da bo UEFA to zadevo obravnavala z enako mero občutljivosti in zavrnila pritožbo, ki jo vodijo politični motivi. Navsezadnje nogometa ne ohranjamo brez politike tako, da kaznujemo izraze človečnosti in vesti, temveč tako, da preprečimo, da bi nogomet postal predmet političnih pritiskov."
Zaenkrat se javno nista oglasili niti Uefa niti izraelska vlada.
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