Izraelski navijači nezaželeni na tekmi v Alkmaarju: Izrael Nizozemsko obtožuje antisemitizma

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Tekma Evropske lige med AZ Alkmaarjem in Hapoelom Beer Ševo bo odigrana brez organizirane prisotnosti gostujočih navijačev. Mestne oblasti Alkmaarja so v sodelovanju s policijo ocenile, da bi prihod izraelskih privržencev predstavljal veliko varnostno tveganje, zato so sprejele odločitev o prepovedi njihovega vstopa na stadion. V Izraelu so se na odločitev ostro odzvali. Tamkajšnje zunanje ministrstvo je prepoved označilo za diskriminatorno ter Nizozemsko obtožilo antisemitizma.

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Nizozemci poudarjajo varnostne razloge

Lokalne oblasti vztrajajo, da odločitev nima političnega ozadja. Po njihovih besedah temelji izključno na varnostnih ocenah, saj naj bi prihod izraelskih navijačev lahko sprožil proteste, povečal napetosti in povzročil izgrede v mestu. Posebno težo pri odločitvi imajo dogodki iz novembra 2024, ko so po tekmi Ajaxa in Maccabija iz Tel Aviva v Amsterdamu izbruhnili resni incidenti. Takrat so poročila navajala tako provokacije dela gostujočih navijačev kot tudi napade na izraelske privržence. Prav zaradi teh izkušenj naj bi nizozemske oblasti pri organizaciji tekem izraelskih klubov danes ravnale še previdneje.

Izrael zahteval spremembo odločitve

Izraelski diplomati so po poročanju tujih medijev skušali doseči preklic prepovedi. Na nizozemsko zunanje ministrstvo in lokalne predstavnike oblasti so naslovili zahtevo, da bi navijačem Hapoela Beer Ševe dovolili prihod na tekmo ob pisnih zagotovilih za njihovo varnost. A oblasti v Alkmaarju svojega stališča niso spremenile.