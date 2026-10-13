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Izraelski navijači nezaželeni na tekmi v Alkmaarju: Izrael Nizozemsko obtožuje antisemitizma

Tel Aviv, 13. 10. 2026 16.28 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
M.J.
Izrael navijači

Dvoboj Evropske lige med AZ Alkmaarjem in Hapoelom Beer Ševo je še pred začetnim žvižgom sprožil diplomatski spor. Nizozemske oblasti so izraelskim navijačem prepovedale obisk tekme, Izrael pa je odločitev označil za diskriminatorno in antisemitsko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma Evropske lige med AZ Alkmaarjem in Hapoelom Beer Ševo bo odigrana brez organizirane prisotnosti gostujočih navijačev. Mestne oblasti Alkmaarja so v sodelovanju s policijo ocenile, da bi prihod izraelskih privržencev predstavljal veliko varnostno tveganje, zato so sprejele odločitev o prepovedi njihovega vstopa na stadion.

V Izraelu so se na odločitev ostro odzvali. Tamkajšnje zunanje ministrstvo je prepoved označilo za diskriminatorno ter Nizozemsko obtožilo antisemitizma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nizozemci poudarjajo varnostne razloge

Lokalne oblasti vztrajajo, da odločitev nima političnega ozadja. Po njihovih besedah temelji izključno na varnostnih ocenah, saj naj bi prihod izraelskih navijačev lahko sprožil proteste, povečal napetosti in povzročil izgrede v mestu.

Posebno težo pri odločitvi imajo dogodki iz novembra 2024, ko so po tekmi Ajaxa in Maccabija iz Tel Aviva v Amsterdamu izbruhnili resni incidenti. Takrat so poročila navajala tako provokacije dela gostujočih navijačev kot tudi napade na izraelske privržence.

Prav zaradi teh izkušenj naj bi nizozemske oblasti pri organizaciji tekem izraelskih klubov danes ravnale še previdneje.

Izrael zahteval spremembo odločitve

Izraelski diplomati so po poročanju tujih medijev skušali doseči preklic prepovedi. Na nizozemsko zunanje ministrstvo in lokalne predstavnike oblasti so naslovili zahtevo, da bi navijačem Hapoela Beer Ševe dovolili prihod na tekmo ob pisnih zagotovilih za njihovo varnost. A oblasti v Alkmaarju svojega stališča niso spremenile.

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Po zavrnitvi zahteve je izraelsko zunanje ministrstvo še zaostrilo retoriko in Nizozemsko označilo za "žarišče antisemitizma".

Odločitev, povezana z nogometno tekmo Evropske lige, je tako prerasla športne okvire in se razvila v diplomatski spor, ki ponovno odpira vprašanje, kako organizirati mednarodne športne dogodke v času povečanih političnih in družbenih napetosti.

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KOMENTARJI10

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Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 17.32
Lahko bi Izrael igral domače tekme v Stožicah z enim odlokom naše vlade , ker se z referendumom ne bi izšlo
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
13. 10. 2026 17.27
Prepovedati bi jim bilo potrebno nastopati v evropskih tekmovanjih tako kot so Rusiji
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 17.42
Tako kot ruskim paraolimpijcem
Odgovori
0 0
Roadkill
13. 10. 2026 17.26
Bravo Nizozemske oblasti
Odgovori
+4
4 0
Kimberley Echo
13. 10. 2026 17.17
Povprečen Izraelec je čisto v redu gost, samo ne smeš ga samega pustit niti da greš na WC, ker boš pozneje ziher nekaj pogrešal.
Odgovori
+1
1 0
royayers
13. 10. 2026 17.08
Antisemiti so, kakopak. Vi pa vojni zločinci. Pika
Odgovori
+1
2 1
Sirhakel77
13. 10. 2026 17.16
Če bi igrala Crvena zvezda in Dinamo Tirana in bi oblasti prepovedale prihod gostujočih navijačev po tvojem ne gre za varnostno tveganje ampak za rasizem ??
Odgovori
+2
2 0
Lopov975
13. 10. 2026 17.07
Bravo!!!!!
Odgovori
+2
3 1
bologna2901
13. 10. 2026 17.05
Izrael nima kaj iskati v evropskih tekmovanjih....., samo povem :)
Odgovori
+4
5 1
tincoop
13. 10. 2026 17.03
Pa kaj Izrael sploh dela v evropskih tekmovanjih!? Naj tekmujejo v zda.
Odgovori
+3
4 1
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