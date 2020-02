Jan Oblak po veliki zmagi nad redsi: Nismo še niti na pol poti

Odzivi najuglednejših evropskih medijev na včerajšnjo predstavo madridskega Atletica proti Liverpoolu, ki so ga varovanci temperamentnega Diega Simeoneja z zadetkom Saula Nigueza v 4. minuti dobili z 1:0, so si enotni: Argentinec je z novim izjemnim taktičnim načrtom povsem ohromil igro moštva, ki že lep čas ne pozna poraza.



V taboru Atletov je bilo po zmagi razumljivo veliko razlogov za nasmeške na obrazih in dobro voljo, strateg Simeone pa je kot enega od ključnih razlogov za uspeh pripisal neverjetnemu vzdušju na stadionu Wanda Metropolitano. "V takšnem vzdušju je nemogoče izgubiti. Še sam sem v enem trenutku želel obuti nogometne čevlje in se podati na zelenico. Naši izjemni navijači so nas nosili vso tekmo in bili za to nagrajeni z lepo zmago. Tudi Liverpoolu je uspelo ustvariti nekaj priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Moji nogometaši so še enkrat več pokazali, kako se je treba boriti za klubski grb in da nihče ni nepremagljiv," je po tekmi v španski prestolnici hitel razlagati Diego Simeone, ki se je napovedi za povratni obračun na Anfieldu (razumljivo) vzdržal.