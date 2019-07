Jan Oblak sanja o naslovu Lige prvakov in zatrjuje: Nisem še na najvišjem nivoju

Vem, da me vsi, klub, igralci, trenerji, spoštujejo. Z novo pogodbo, je vsakotedenska zgodba v medijih, končana. To mi daje tudi psihično mirnost na to temo.

Novinarja španske Marce sta z njim imela intervju, v katerem je odprl več zanimivih tem, tudi o dolgih pogajanjih in novi pogodbi z Atleticom. "Ja, bili so dvomi, bilo je malce čudno, a to je življenje profesionalnega nogometaša. Bil sem miren in verjel, da se bo vse izteklo v redu. Res je dolgo trajalo, vendar ko se usedeš, pogledaš v oči in poveš, kar misliš in čutiš, dosežeš dogovor. Vem, da me vsi, klub, igralci, trenerji, spoštujejo. Z novo pogodbo je vsakotedenska zgodba v medijih končana. To mi daje tudi psihično mirnost na to temo. Nisem se preveč obremenjeval s temi zadevami, za to je moj agent, ki je najboljši za te reči, on se je pogovarjal s klubom. Mislim, da smo se vsi potrudili, da dosežemo dogovor, ki nas vse dela zadovoljne,"je povedal Oblak na temo dogovarjanj o novi pogodbi, o višini nove odškodnine pa je dejal:"Klavzule so le številke v pogodbah. Če želi igralec ostati in to želi tudi klub ... Številke ne spremenijo ničesar, ne glede na to, ali je to milijon ali 200 milijonov. Najbolj pomembno je, da sta obe strani zadovoljni in sledita isti poti."

Oblak je pokomentiral tudi visoko zmago Atletica proti Realu (7:3), ko sta se velika rivala pomerila na prijateljski tekmi v ZDA:"Nihče ni pričakoval takega rezultata, vendar je bil to plod našega intenzivnega pristopa. Dosegli smo veliko golov, imeli precej priložnosti, najbolj pomembno je, da smo igrali dober nogomet. Vendar je to prijateljska tekma, nima smisla veliko govoriti o tem. To ni prvenstvo, ni Liga prvakov, takrat bo drugače. Moramo ostati mirni, sezona je dolga. Zmagali smo, vendar izid ne spremeni ničesar."

Postal je namreč najdražji vratar na svetu, prvi v zgodovini, ki je dosegel mejo 100 milijonov evrov, toliko je vreden po oceni transfermarkta, drugi na seznamu je Barcelonin Marc-Andre ter Stegen (90 milijonov). O ocenah, da je najboljši vratar na svetu, pa pravi: "To je pomemben kompliment. Vse življenje delaš za kaj takega. Dobro je, kar kaže, da si na pravi poti. Vsak dan je nova priložnost za napredek. Nisem še na najvišjem nivoju, še lahko napredujem. S tem je pomembno, da pridejo tudi moštvene lovorike, s pomočjo vseh je to uresničljivo. Vedno še lahko napredujem. vedno lahko skočiš dva centimetra višje, si hitrejši. So majhne podrobnosti, ki jih lahko izboljšaš z delom."

Velik motiv zanj je seveda najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje."Liga prvakov so bolj sanje, ki jih želiš doseči, kot obsesija. Prepričan sem, da jo bomo osvojili. Atletico je imel dve priložnosti, ki jih ni izkoristil. To ni obsesija, to so sanje vseh športnikov. Vsako leto, ko se začne Liga prvakov, verjameš, da je to mogoče. Vendar je to šele na koncu sezone, vmes moraš narediti veliko stvari. Moraš igrati dober nogomet. Vsi morajo stremeti k istemu cilju. O tem, ali je to mogoče letos, ne razmišljam."

O pomembnih členih moštva, Simeoneju in Costi

Na vprašanje, kaj Diego Costa v takšni formi (štirje goli Realu) prinaša moštvu, je dejal: "Takšen Diego Costa prinaša ogromno. Nihče ne more prispevati toliko kot on, to je zelo pomembno. Mislim, da bo to izjemna sezona zanj. Že lani je bil pomemben, čeprav ni dosegel toliko golov, morda ker je igral manj. Vendar je takšen Diego Costa lahko izjemna pridobitev te sezone."