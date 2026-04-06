Oblak se je vrnil na trening Atletov, bo med vratnicama proti Barci?

Jan Oblak je zaradi bolečin v kolku izpustil štiri tekme v španskem prvenstvu, v kader pa se je vrnil minzuli konec tedna in začel s pripravami na prvo tekmo četrtfinala Lige prvakov proti Barceloni. Prvo dejanje bo na Camp Nouu, odločitev o potniku v polfinale pa bo padla na madridskem stadionu Wanda Metropolitana.
"Kapetan Atletov Oblak je zaradi poškodbe kolka izpustil tekme proti Tottenhamu, Getafeju, Realu in Barceloni," je med drugim "opazila" madridska Marca. "Poleg dolgoletnega kapetana Atletica sta se v kader za Barcelono vrnila še Marc Pubill in Rodrigo Mendoza, tako da bo lahko trener Diego Simeone spet računal nanje," dodaja madridski športni časnik.
