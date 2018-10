Jardim ostal brez službe pri Monacu, Henry prvi kandidat za naslednika

Francoski ligaš Monaco je na uradni spletni strani objavil, da je prekinil sodelovanje s 44-letnim trenerjem Leonardom Jardimom. Portugalski strateg je bil na klopi francoskega prvoligaša od leta 2014, moštvo je leta 2017 popeljal do naslova francoskega prvaka, uspešen pa je bil tudi v Ligi prvakov, saj so se prebili celo do polfinala.

V letošnji sezoni Monacu ne gre po načrtih, v državnem prvenstvu je šele na 18. mestu in v senci drugih klubov. Zbral je le šest točk, vodilni PSG jih ima že 27. Slabo jim gre tudi v skupinskem delu Lige prvakov, saj so izgubili obe tekmi v skupini. Jardim se je tudi zahvalil za sodelovanje na Twitterju:"Sem hvaležen in ponosen, da sem lahko treniral AC Monaco več kot štiri leta, vedno sem dal vse od sebe in delal sem s strastjo."