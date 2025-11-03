Jasno je, v koga bo usmerjen soj žarometov na Anfieldu

27-letni bočni branilec je bil do minulega poletja sko kariero član Liverpoola. Po kaljenju v mladinskih selekcijah je za člansko zbral kar 354 nastopov, na katerih je dosegel 23 golov in kar 92 asistenc. Predvsem pa je Liverpool pomagal vrniti med najboljše klube stare celine. Leta 2019 se je veselil zmage v Ligi prvakov, leto kasneje je prekinil 30-letno sušo v domačem prvenstvu.
Če bi ostal na Anfieldu, bi brez dvoma ostal zapisan med največjimi legendami Redsev, a se je odločil, da je čas za nov korak. Ker pogodbe z Liverpoolom ni podaljšal, je kot prost nogometaš zapustil Otok in okrepil madridski Real, kar so mu (številni) navijači Liverpoola močno zamerili.
"Vedel sem, da se bom prej ali slej pomeril z Liverpoolom. Sodijo med najboljše ekipe v Evropi, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj se bomo srečali. Priznam, da me trenutno prevevajo mešani občutki. Zagotovo pa je, da nas čaka izjemno zahtevna tekma," je pred potjo na Otok razmišljal Alexander-Arnold.
'Vedno bom navijač Liverpoola'
Razkril je, da je ostal v stiku z nekaterimi bivšimi soigralci. "Ko je bil žreb opravljen, sem se slišal z Andyjem Robertsonom in Mohamedom Salahom. Res je, da trenutno niso v najboljši formi, ampak še vedno so izjemna ekipa," poudarja 27-letni Anglež.
Zelo zanimivo bo videti, kako ga bodo ob povratku pričakali domači navijači. Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, ga zagotovo ne čaka najtoplejši sprejem. "To je odvisno od navijačev. Vedno sem ljubil ta klub in vedno bom njegov navijač. Če dosežem zadetek, ga zagotovo ne bom proslavljal," je na vprašanje, kakšen sprejem pričakuje, odvrnil Alexander-Arnold.
Povratek prav na Anfieldu?
Na življenje v Madridu se je hitro privadil, španščina mu ne povzroča večjih težav. Nekaj sivih las mu je povzročala le poškodba zadnje stegenske mišice, zaradi katere je izpustil celoten mesec oktober. Na zadnjih dveh tekmah v španskem prvenstvu je že bil na klopi, tako da je zelo verjetno, da se bo vrnil prav za obračun na Anfieldu.
Prenos v torek, od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.
