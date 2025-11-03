Jasno je, v koga bo usmerjen soj žarometov na Anfieldu

27-letni bočni branilec je bil do minulega poletja sko kariero član Liverpoola. Po kaljenju v mladinskih selekcijah je za člansko zbral kar 354 nastopov, na katerih je dosegel 23 golov in kar 92 asistenc. Predvsem pa je Liverpool pomagal vrniti med najboljše klube stare celine. Leta 2019 se je veselil zmage v Ligi prvakov, leto kasneje je prekinil 30-letno sušo v domačem prvenstvu.

Če bi ostal na Anfieldu, bi brez dvoma ostal zapisan med največjimi legendami Redsev, a se je odločil, da je čas za nov korak. Ker pogodbe z Liverpoolom ni podaljšal, je kot prost nogometaš zapustil Otok in okrepil madridski Real, kar so mu (številni) navijači Liverpoola močno zamerili.

"Vedel sem, da se bom prej ali slej pomeril z Liverpoolom. Sodijo med najboljše ekipe v Evropi, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj se bomo srečali. Priznam, da me trenutno prevevajo mešani občutki. Zagotovo pa je, da nas čaka izjemno zahtevna tekma," je pred potjo na Otok razmišljal Alexander-Arnold.