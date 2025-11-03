Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Jasno je, v koga bo usmerjen soj žarometov na Anfieldu

Liverpool , 03. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Nov teden prinaša že četrti krog Lige prvakov. V torek bo vsa pozornost na Anfieldu, kjer se bosta v obračunu evropskih nogometnih eminenc pomerila Liverpool in Real Madrid. Žreb je hotel, da se bo v mesto Beatlov ekspresno vrnil Trent Alexander-Arnold, ki je z odhodom iz Liverpoola v Madrid to poletje dvignil ogromno prahu. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Devet lovorik je v dresu Liverpoola osvojil Trent Alexander-Arnold.
Devet lovorik je v dresu Liverpoola osvojil Trent Alexander-Arnold. FOTO: AP

27-letni bočni branilec je bil do minulega poletja sko kariero član Liverpoola. Po kaljenju v mladinskih selekcijah je za člansko zbral kar 354 nastopov, na katerih je dosegel 23 golov in kar 92 asistenc. Predvsem pa je Liverpool pomagal vrniti med najboljše klube stare celine. Leta 2019 se je veselil zmage v Ligi prvakov, leto kasneje je prekinil 30-letno sušo v domačem prvenstvu. 

Če bi ostal na Anfieldu, bi brez dvoma ostal zapisan med največjimi legendami Redsev, a se je odločil, da je čas za nov korak. Ker pogodbe z Liverpoolom ni podaljšal, je kot prost nogometaš zapustil Otok in okrepil madridski Real, kar so mu (številni) navijači Liverpoola močno zamerili. 

"Vedel sem, da se bom prej ali slej pomeril z Liverpoolom. Sodijo med najboljše ekipe v Evropi, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj se bomo srečali. Priznam, da me trenutno prevevajo mešani občutki. Zagotovo pa je, da nas čaka izjemno zahtevna tekma," je pred potjo na Otok razmišljal Alexander-Arnold. 

Številni navijači Liverpoola so mu zamerili odhod v Madrid.
Številni navijači Liverpoola so mu zamerili odhod v Madrid. FOTO: AP

'Vedno bom navijač Liverpoola'

Razkril je, da je ostal v stiku z nekaterimi bivšimi soigralci. "Ko je bil žreb opravljen, sem se slišal z Andyjem Robertsonom in Mohamedom Salahom. Res je, da trenutno niso v najboljši formi, ampak še vedno so izjemna ekipa," poudarja 27-letni Anglež. 

Zelo zanimivo bo videti, kako ga bodo ob povratku pričakali domači navijači. Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, ga zagotovo ne čaka najtoplejši sprejem. "To je odvisno od navijačev. Vedno sem ljubil ta klub in vedno bom njegov navijač. Če dosežem zadetek, ga zagotovo ne bom proslavljal," je na vprašanje, kakšen sprejem pričakuje, odvrnil Alexander-Arnold.

Alexander-Arnold se počasi vrača po poškodbi.
Alexander-Arnold se počasi vrača po poškodbi. FOTO: AP

Povratek prav na Anfieldu?

Na življenje v Madridu se je hitro privadil, španščina mu ne povzroča večjih težav. Nekaj sivih las mu je povzročala le poškodba zadnje stegenske mišice, zaradi katere je izpustil celoten mesec oktober. Na zadnjih dveh tekmah v španskem prvenstvu je že bil na klopi, tako da je zelo verjetno, da se bo vrnil prav za obračun na Anfieldu. 

Prenos v torek, od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.

Liverpool – Real Madrid v torek na Kanalu A in VOYO
Liverpool – Real Madrid v torek na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
nogomet liverpool real madrid liga prvakov trent alexander-arnold
Naslednji članek

München edini kandidat za finale Lige prvakov 2028

SORODNI ČLANKI

Se Kane spogleduje s prestopom v Barcelono?

Wolverhampton odpustil trenerja po katastrofalnem začetku v Premier ligi

Inter in Milan še zaostrila boj za vrh Serie A

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330