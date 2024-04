Bizarna napaka in pojasnilo, zakaj je Bayern ostal brez enajstmetrovke

"Sodnik ni imel poguma, da bi nam prisodil zasluženo enajstmetrovko. To je bila čudna in nora situacija," je na novinarski konferenci po tekmi besnel gostujoči trener Thomas Tuchel .

Vratar David Raya je izvedel golavt, njegovo podajo pa je Gabriel Magalhaes prijel z obema rokama in še enkrat izvedel golavt. Harry Kane in Jamal Musiala sta v nejeveri takoj protestirala pri glavnem sodniku Glenn Nyberg , ki pa je samo dal znak, naj se igra nadaljuje.

V sredo bomo od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO prenašali obračun med PSG-jem in Barcelono.

Nyberg je po besedah Tuchla priznal, da je dal znak za nadaljevanje igre že ob izvajanju Raye, vendar Gabriel očitno tega ni slišal in je želel znova izvesti prekinitev. "Priznal je, da je bila žoga 'živa' in da je šlo za čisto roko," je pojasnil nekdanji trener Chelseaja in PSG-ja, ki ga je dodatno razburilo dejstvo, da sporne situacije niso preverjali v sobi VAR.

Še bolj kot nedosojena enajstmetrovka je strokovnjaka na klopi Bayerna razburila razlaga švedskega sodnika, zakaj ni pokazal na belo točko. "Našim nogometašem je rekel, da je to otroška napaka, zaradi katere ne more pokazati na belo točko v četrtfinalu Lige prvakov," je dodal Tuchel.

Po padcu Sake besneli tudi topničarji

A tudi v taboru topničarjev so imeli po tekmi kar nekaj pripomb nad sojenjem švedskega delivca pravice. Najbolj jih je razburila situacija povsem ob koncu tekme, ko se je pred Manuelom Neuerjem sam znašel Bukayo Saka in po stiku z nemškim vratarjem padel. Na tribunah je završalo, nogometaši Arsenala so zahtevali enajstmetrovko, a je Nybberg kmalu zatem odpiskal konec. Tudi tokrat VAR ni posredoval.

"Odločitev je storjena. Kar je bilo, je bilo. Tega ne moremo spremeniti, lahko pa se osredotočimo na aspekte igre, ki so v naši kontroli. Lahko bi igrali veliko bolje," Mikel Arteta sporne odločitve ni obešal na veliki zvon.

Sta pa jo zato nekdanja angleška reprezentanta Rio Ferdinand in Martin Keown, trenutno v vlogi strokovnih komentatorjev pri TNT Sportsu. "Kako to ni bila enajstmetrovka? Ob VAR-u in vsej tehnologiji res ne morem verjeti, da sodnik ni pokazal na belo točko," je komentiral Ferdinand.

"Devet od 10 sodnikov bi nemudoma pokazalo na enajstmetrovko. Nyberg je edini, ki se ne bi odločil zanjo. Že to, da je šel Neuer naravnost proti žogi, je dovolj za najstrožjo kazen," je pristavil Keown, legendarni branilec Arsenala.