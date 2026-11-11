Je Carricku le odklenkalo? Pochettino glavni kandidat za klop rdečih vragov

Po katastrofalnem začetku sezone in zdrsu na 18. mesto Premier lige naj bi vodstvo Manchester Uniteda resno razmišljalo o menjavi Michaela Carricka. Prvi favorit za prevzem moštva je argentinski strokovnjak Mauricio Pochettino.
Manchester United bi lahko kmalu dobil novega trenerja. Ameriški ESPN poroča, da vodstvo angleškega velikana resno razmišlja o slovesu od Michaela Carricka, glavni kandidat za njegovega naslednika pa naj bi bil aktualni selektor reprezentance ZDA Mauricio Pochettino. Razmere na Old Traffordu postajajo vse bolj zaskrbljujoče. United je v nedeljo proti Aston Villi iztržil le remi s 4:4, po desetih krogih prvenstva pa zdrsnil na 18. mesto lestvice.
Rdeči vragi na prvenstveno zmago čakajo že več kot dva meseca. Nazadnje so slavili 30. avgusta, odtlej pa nanizali tri poraze in pet remijev, kar je močno povečalo pritisk na Carricka.
Zgodovinsko slab začetek
Manchester United je po desetih krogih zbral le eno zmago in osem točk, kar predstavlja najslabši začetek sezone v zgodovini kluba v eri Premier lige. Zaradi vse globlje rezultatske krize naj bi vodstvo med reprezentančnim premorom pretehtalo menjavo na klopi. Po navedbah ESPN je na vrhu seznama želja Mauricio Pochettino.
Štiriinpetdesetletni Argentinec trenutno vodi reprezentanco Združenih držav Amerike, ki jo je prevzel leta 2024. Poleti je Američane popeljal do osmine finala svetovnega prvenstva, avgusta pa pogodbo podaljšal do leta 2030, kar bi lahko otežilo njegov morebitni povratek v klubski nogomet.
Pochettino angleško prvenstvo odlično pozna, saj je v preteklosti vodil Tottenham in Chelsea, na svoji trenerski poti pa tudi Paris Saint-Germain.
V igri tudi druga znana imena
Pochettino naj ne bi bil edini kandidat za prevzem Uniteda. Med možnimi nasledniki Carricka se omenjajo še Eddie Howe, nekdanji trener Newcastle Uniteda, Kieran McKenna, ki je nazadnje vodil Ipswich Town, ter Julian Nagelsmann, nekdanji selektor nemške reprezentance.
Za zdaj uradne potrditve pogovorov med Manchester Unitedom in Pochettinom ni. Jasneje bi lahko bilo že kmalu, saj po reprezentančnem premoru United čaka izjemno zahtevno gostovanje pri Liverpoolu, ki bi lahko pomembno vplivalo na prihodnost sedanjega trenerja.
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