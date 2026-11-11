Je Carricku le odklenkalo? Pochettino glavni kandidat za klop rdečih vragov

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Po katastrofalnem začetku sezone in zdrsu na 18. mesto Premier lige naj bi vodstvo Manchester Uniteda resno razmišljalo o menjavi Michaela Carricka. Prvi favorit za prevzem moštva je argentinski strokovnjak Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino FOTO: AP

Manchester United bi lahko kmalu dobil novega trenerja. Ameriški ESPN poroča, da vodstvo angleškega velikana resno razmišlja o slovesu od Michaela Carricka, glavni kandidat za njegovega naslednika pa naj bi bil aktualni selektor reprezentance ZDA Mauricio Pochettino. Razmere na Old Traffordu postajajo vse bolj zaskrbljujoče. United je v nedeljo proti Aston Villi iztržil le remi s 4:4, po desetih krogih prvenstva pa zdrsnil na 18. mesto lestvice.

Rdeči vragi na prvenstveno zmago čakajo že več kot dva meseca. Nazadnje so slavili 30. avgusta, odtlej pa nanizali tri poraze in pet remijev, kar je močno povečalo pritisk na Carricka.

Zgodovinsko slab začetek

Manchester United je po desetih krogih zbral le eno zmago in osem točk, kar predstavlja najslabši začetek sezone v zgodovini kluba v eri Premier lige. Zaradi vse globlje rezultatske krize naj bi vodstvo med reprezentančnim premorom pretehtalo menjavo na klopi. Po navedbah ESPN je na vrhu seznama želja Mauricio Pochettino.

Štiriinpetdesetletni Argentinec trenutno vodi reprezentanco Združenih držav Amerike, ki jo je prevzel leta 2024. Poleti je Američane popeljal do osmine finala svetovnega prvenstva, avgusta pa pogodbo podaljšal do leta 2030, kar bi lahko otežilo njegov morebitni povratek v klubski nogomet.

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Pochettino angleško prvenstvo odlično pozna, saj je v preteklosti vodil Tottenham in Chelsea, na svoji trenerski poti pa tudi Paris Saint-Germain.

V igri tudi druga znana imena

Pochettino naj ne bi bil edini kandidat za prevzem Uniteda. Med možnimi nasledniki Carricka se omenjajo še Eddie Howe, nekdanji trener Newcastle Uniteda, Kieran McKenna, ki je nazadnje vodil Ipswich Town, ter Julian Nagelsmann, nekdanji selektor nemške reprezentance.

Julian Nagelsmann FOTO: AP