Je dokončno počilo med Simeonejem in Suarezom? 'Ti si navaden idiot'

Živčnost v rdeče-belem klubu iz Madrida je prisotna na vsakem koraku. Kako tudi ne, da na polovici prvenstva – sicer z odigrano tekmo manj – pred večnimi mestnimi rivali zaostajajo neverjetnih sedemnajst točk in le še teorija jih drži med živimi v želji, da ubranijo lanskoletno lovoriko. Atleti so bili poraženi tudi pred dnevi na derbiju proti Sevilli, po novem neuspehu – bolje rečeno kar med dvobojem na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan – pa je prišlo, kot poročajo številni španski mediji, do hudega incidenta, pri katerem sta bila v prvem planu trener Diego Simeone in eden največjih zvezdnikov kluba Luis Suarez. "Strateg Atletica je pri rezultatu 1:1 odločil iz igre potegniti Luisa Suareza, ki je ob tem povsem izgubil glavo. Naravnost ponorel je in tega ni mogel skriti nihče. Urugvajec se je zabil trenerju v obraz in mu zabrusil nekaj sočnih," piše madridski AS, ki je razbral tudi nekaj sočnih psovk, ki sta si jih izmenjala, pri tem je prednjačil urugvajski nogometaš, ki naj bi med drugim rekel: "Spet to delaš, spet to delaš. Ti si navaden idiot." Madridski športni časnik še veselo piše, da je odnos med trenerjem in igralcem dosegel dno dna in da se bosta težko spet skupaj usedla za isto mizo in nadaljevala v dobro kluba. "Urugvajec je frustriran zaradi svojega statusa v klubu. Nič mu ne gre, na enajstih tekmah je zabil le en gol in zasluženo izpadel iz udarne enajsterice, ob tem je pogosto prva menjava trenerja Simeoneja. In tako iz tekme v tekmo." AS še piše, da je bil Suarez pripravljen iti do konca oziroma ni želel nehati, medtem ko Simeone ni rinil globje v konflikt.