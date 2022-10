Je Juve v Izraelu že zapravil možnosti za napredovanje?

Dvoboj med PSG-jem in Benfico lahko prav zdaj spremljate na Kanalu A in VOYO.

Juventus ima po štirih krogih vsega tri točke, za vodilnima Benfico in PSG-jem, ki se bosta pomerila ob 21. uri, pa zaostaja že za velike štiri točke. Pred zadnjima dvema tekmama je bolj kot ne jasno, da bo stara dama potrebovala dve zmagi, obenem pa bo morala upati na ugoden razplet preostalih tekem.

Varovanci Pepa Guardiola v danski prestolnici prvič po 24 zaporednih tekmah niso dosegli zadetka. Najlepšo priložnost za to je v 25. minuti zapravil Riyad Mahrez, ki ni bil dovolj natančen z bele točke. Le pet minut kasneje je moral nesrečni Alžirec z igrišča, ko je njegov obrambni soigralec Sergio Gomez prejel rdeči karton, potem ko je kot zadnji nogometaš preprečil Hakonu Arnarju Haraldssonu, da bi se znašel sam pred vrati Edersona.

Kljub igralcu manj so imeli meščani še nekaj priložnosti, a so nogometaši Københavna zdržali in na koncu prišli do točke. Guardiola je počitek namenil prvemu zvezdniku Cityja v tej sezoni Erlingu Haalandu. Norvežan je začel na klopi – namesto njega je igral Julian Alvarez – in v nadaljevanju ni vstopil, kljub temu da so gostje iskali zadetek za zmago.

