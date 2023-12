Je Ten Hag gledal drugo tekmo? Bili smo dobri, nismo si zaslužili poraza

To mu je uspelo, potem ko je Lukas Lerager zadel v 58. minuti. Prav Lerager je bil v 90. minuti tudi izključen, a so Danci znali zadržati prednost za veliko veselje. Novo žalost pa so svojim navijačem uprizorili igralci Manchester Uniteda.

Angleški mediji so se začeli spraševati, če je 53-letni Nizozemec videl kakšno drugo tekmo, saj so, kot je opazila večina poročevalcev, Bavarci dominirali na Old Traffordu in tudi zasluženo zmagali. "Ne strinjam se. Imeli smo odlična obdobja med tekmo in prav lahko bi iztržili več iz določenih situacij pred gostujočim golom. Škoda je fantov, ki so se trudili na vso moč in verjeli v dober rezultat. Ne preostane nam drugega, kot da se povsem koncentriramo na domače izzive," je pozornost preusmeril Erik ten Hag in na koncu spet dočakal že ustaljeno vprašanje, ki mu ga zastavljajo že kar nekaj časa.