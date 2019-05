Finale v Madridu bo 'največji trenutek' v Tottenhamovi zgodovini

Ko je za Tottenham še igral Jermaine Jenas , so se Spursi v Ligi prvakov šele "prebujali". Pisalo se je leto 2010 in s hat-trickom Garetha Balea bi Londončani kmalu uprizorili senzacionalen preobrat na tekmi skupinskega dela proti Interju . Na koncu so izgubili (3:4), a se je ekipa Harryja Redknappa nato Milančanom oddolžila na domačem stadionu White Hart Lane, kjer je Valižan v dvobojih z nemočnim Maiconom potrdil, da vstopa v izbrano druščino najboljših nogometašev na svetu.

Odločilna vez s trenerjem

"Mislim, da ko pogledate, kaj je Tottenhamu uspelo doseči in kaj je uspelo doseči Mauriciu ‒ brez nakupov v 18 mesecih ali nekaj takega ... Komaj so kupili kakšnega igralca, situacija s stadionom ... Klub je bil skorajda tarča posmeha, ker se ni uspel preseliti na nov stadion. Tranzicija na nov stadion ... Veliko je bilo težav, veliko poškodb,"se sezone spominja Jenas, ki je po koncu igralske kariere vedno bolj prepoznaven strokovni komentator v otoških medijih.

"Na nek čuden način je bila to najbrž zanj najtežja sezona kot trener Tottenhama in vem, da je bila za nekatere igralce to njihova najtežja sezona. Res je bilo naporno in mislim, da jim je v tej sezoni uspelo zaradi tega občutka pripadnosti, te vezi, ki so jo ustvarili s trenerjem v zadnjih treh, štirih ali petih letih. To jih je pripeljalo do najbrž največjega trenutka v zgodovini Tottenhama, do finala Lige prvakov."

TEKMA

'Storiti morajo vse, da bi ga zadržali'

Pochettino lahko s Tottenhamom osvoji prvo trofejo po prihodu na Otok, kjer so mu pomanjkanje srebrnine kljub sestavi navdušujoče in igrive ekipe znali pogosto očitati. A vprašanje je, kaj se bo zgodilo, če Spursi v madridskem finalu res uspejo dvigniti prvi pokal, saj je Argentinec že nekaj časa tarča najvplivnejših evropskih klubov, v zadnjih dneh predvsem Juventusa.

"Zdaj že nekaj let gradijo Tottenham in vsako leto storijo nov korak, nato naslednjega in on je tisti, ki je to zgradil. Zgradil je hišo s sestavljanjem opek," pravi Jenas. "Če ne bi bil več del tega, bi to po mojem mnenju res škodovalo procesu. Velik del zaslug za Tottenhamov uspeh gre njemu, razvili so se in prišli na drugo raven, ki jo predstavlja osvajanje lovorik, srebrnina, in želi si biti del tega. Tako pomembno je, da ga klub zadrži. Govorice se neprestano pojavljajo. Je ambiciozen mož in upam, da mu bodo Spursi uspeli zagotoviti vse, kar potrebuje, da bi ga zadržali,"dodaja.

Finale 'nekaj povsem novega' za Spurse

V finalu Jenas vlogo favorita tako kot večina poznavalcem pripisuje Liverpoolčanom, ki so v lanskem finalu v Kijevu izgubili z madridskim Realom (1:3). A kljub temu se ne more izogniti občutku, da nad Tottenhamom bdi neka višja sila, potem ko so se dramatično prebili tako skozi četrtfinale proti Manchester Cityju kot skozi kasnejši polfinale proti Ajaxu, ko je Lucas Moura za napredovanje zadel v zadnjem napadu.

"Mislim, da je Liverpool favorit. Imajo izkušnje, ker so bili tam (v finalu, op. a.) lansko leto,"je nadaljeval Jenas. "Šli so skozi bolečino tega, da so bili lani tam. Njihovi mladi igralci, kakršna sta (Andrew) Robertson in Trent (Alexander-Arnold), so šli skozi teden priprav na finale Lige prvakov in zdaj vedo, kako je. To je nekaj povsem novega za to ekipo Tottenhama. Kar pa po mojem mnenju imajo, je nekaj čudna nadnaravna moč v svojo korist. Ko pomisliš, da so bili v skupinskem delu deset minut oddaljeni od slovesa, v zadnji minuti pa je gol Raheema Sterlinga razveljavil VAR, nato pa še tista neverjetna noč v Amsterdamu ... Že v vlogi komentatorja sem tisto noč dejal, da se s to skupino igralcev dogaja nekaj čudnega,"pravi.

"Imam nekakšen občutek, da jim bo uspelo. Sezona bo neverjetna, če jim uspe. Z Liverpoolovega vidika bo zelo nesrečno, ker so bili letos senzacionalni. Da končaš sezono brez te zmage, bi zlomilo srca številnim ljudem, ki so videli, kakšen trud so vložili v njihovo sezono."