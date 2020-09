Flick z Bayernom še po četrto zaporedno lovoriko: 'Hočemo češnjo na torto izvrstne sezone'

Nogometaši münchenskega Bayerna, aktualni nemški pokalni in državni prvaki ter tudi "osvajalci" letošnje Lige prvakov, imajo možnost osvojiti še četrto zaporedno lovoriko. V četrtek ob 21. uri v Budimpešti, prenos na Kanalu A in VOYO, bodo igrali tekmo 45. evropskega superpokala, tradicionalni obračun zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa. Po napovedih Evropske nogometne zveze (Uefa) bodo na Areni Puskas tudi gledalci, dovoljenih bo 20.000 na objektu, ki jih sicer sprejme 67.000.

icon-expand Hans-Dieter Flick na rokah igralcev po osvojitvi Lige prvakov. FOTO: AP

Ponos Bavarske je doslej igral štirikrat v superpokalu, zmagal je leta 2013. Sevilla je igrala petkrat (rekorder je Barcelona z devetimi nastopi, Milan in Real Madrid jih imata po sedem), slavila pa leta 2006. Zmagovalec bo deseti klub z več kot enim superpokalnim naslovom. Hkrati bo to tretjič, ko bosta za superpokal igrala nemški in španski klub.

Bayern je v prestopnem roku pripeljal Leroya Saneja (Manchester City), Alexandra Nübla (Schalke) in Tanguyja Kouassija (PSG), Sevilla pa Ivana Rakitića (Barcelona), Oscarja (Real Madrid) in Marcosa Acuno (Sporting Lizbona).

Doslej je oba dobila Španija oziroma Barcelona, ki je leta 1992 ugnala Werder s 3:2, pet let pozneje pa še Borussio Dortmund s 3:1. Kluba sta se v evropskih tekmovanjih med sabo merila v četrtfinalu Lige prvakov 2018, s skupnim izidom 2:1 je napredoval nemški velikan. Ta bo tudi tokrat v vlogi favorita, saj je v zadnjem obdobju pokazal zastrašujočo formo, v domačem prvenstvu je z 8:0 odpravil Schalke, nenazadnje pa je prvi klub, ki je zmagal na prav vsaki tekmi lige prvakov v sezoni. Med drugim je Barcelono v zadnjem četrtfinalu premagal kar z 8:2. Skupaj je v minuli sezoni Lige prvakov dosegel 43 zadetkov (rekord drži Barcelona s 45), od tega jih je levji delež (15) prispeval najboljši strelec tekmovanja Poljak Robert Lewandowski. Za nameček so Bavarci neporaženi na 16 zaporednih evropskih tekmah, ki jih niso igrali na domačem stadionu. "Lahko vam povem le to, kar so mi povedali tisti, ki so že igrali v superpokalu. Če osvojiš superpokal, je to češnja na torti po izvrstni sezoni. Naš cilj je torej jasen, hočemo zmagati. Prepričan sem, da nič drugače ne razmišljajo pri Sevilli," je pred superpokalom zauefa.com dejal 55-letni trener BayernaHansi Flick, ki je v minuli sezoni s klubom ob Ligi prvakov osvojil še domače prvenstvo in pokal.

icon-expand Spomin na finale LP: Marquinhos in Robert Lewandowski FOTO: AP