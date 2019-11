Nesrečni Curry tri mesece brez košarke

Nesrečni trenutek obračuna med Phoenix Sunsi in Golden State Warriorsi, ko je center Sonc Aron Baynes padel na roko Stephena Curryja.

Da ima pregovorni hudič mlade, so sicer večkratni prvaki najmočnejše košarkarske lige na svetu na lastni koži občutili že v zaključku minule sezone, ko so po četrti tekmi finala s kasnejšimi prvaki iz Toronta najprej ostali brez morda ključnega moža za zadnji naslov iz leta 2018 Kevina Duranta, ki si je strgal Ahilovo tetivo ter po lanski sezoni odšel k Brooklynu, nato pa še brez odličnega strelca z razdalje Klaya Thompsona, ki si je strgal kolenske križne vezi. "Zapestje leve roke Stepha Curryja je bilo uspešno operirano. Zdaj vsi v klubu pričakujemo, da bo rehabilitacija istega potekala brez večjih nevšečnosti. Zavedamo se, kaj pomeni Curry za igro našega moštva, a vsaj do februarja prihodnje leto se bomo morali znajti brez njega. V prihodnje nas čaka veliko težkega dela," se je pozitivnih novic iz bolnišnice sicer razveselil trener bojevnikov Steve Kerr, a je dal v nadaljevanju jasno vedeti, da bodo morali zdaj tudi tisti, ki v preteklosti niso bili vajeni nosilnih vlog v moštvu, prispevati pomemben delež k uspehom moštva.