Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Bivši up Reala želi obleči dres Barcelone

Madrid, 14. 04. 2026 11.44 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Julian Alvarez

Atletico Madrid bo danes na povratni tekmi Lige prvakov proti Barceloni poskušal dokončati delo s prve in se uvrstiti v polfinale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Colchonerosi so prejšnji teden slavili z dvema goloma prednosti. Prvi je bil mojstrovina iz prostega strela Juliana Alvareza, ki se ga v zadnjem času povezuje s prestopom v Barcelono. A česar mnogi ne vedo – Argentinec se je še kot mladenič preizkusil v mladinskih vrstah Real Madrida.

Povratna tekma četrtfinala Lige prvakov med Atleticom Madrid in Barcelono v živo na Kanal A in VOYO
FOTO: VOYO

Atletico iz Madrida bo danes na domačem terenu branil prednost prve četrfinalne tekme proti Barceloni, ki so jo rdeče-beli na stadionu Camp Nou dobili z 2:0. S strani zasedbe Diega Simeoneja lahko pričakujemo popolnoma obrambno naravnano igro in popolno ofenzivo Barcelone, kar bo omogočilo veliko prostora za protinapade Atletica.

Preberi še Odločni Katalonci verjamejo v preobrat: Vse bomo dali za ta grb

Na njih bo v konici napada s svojo hitrostjo pretil aktualni svetovni prvak z Argentino Julian Alvarez. 26-letnika se je tekom letošnje sezone večkrat povezovalo s poletnim prestopom v Barcelono, kot zamenjavo za poljskega veterana Roberta Lewandowskega. Alvarez v preteklosti ni nikoli zanikal govoric v povezavi z Barcelono, a mnogi ne vedo, da se je napadalec Atletica kot 11-letnik preizkušal v mladinskih sekcijah Real Madrida.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Imel sem priložnost za nekaj dni priti v Španijo in opraviti preizkus z Madridom. Tam sem preživel mesec dni," se svojih trenutkov v Španiji spominja Alvarez. Z mladinsko selekcijo Reala je odigral nogometni turnir, na katerem se je v polfinalu pomeril z Barcelono. Čeprav je skozi priprave in celotni turnir pustil pozitiven vtis, se je zaradi družinskih okoliščin in težav s selitvijo v Španijo na koncu vrnil v domačo Argentino. Tam se je pridružil River Platu in nato Manchester Cityu, kjer je dosegel svetovno slavo.

ANKETA Arhiv
Ali se bo Atleticu uspelo uvrstiti v polfinale Lige prvakov?

Čeprav Argentinec vztraja, da je zelo srečen v Atleticu, sta njegova preteklost in vseživljenjska naklonjenost Barci sprožili ponovno razpravo: ali bi se "pajek" lahko znova srečal z enim od velikanov, ki so oblikovali njegovo otroštvo?

Povratno tekmo četrfinala si boste od 20.30 dalje s studijski delom lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Gost v našem studiu bo Dejan Grabić.

liga prvakov nogomet julian alvarez barcelona atletico madrid

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
14. 04. 2026 12.23
Kar se mene tiče, je Alvarez več kot dobrodošel, ampak je menda predrag. Raje bi videla le Kanea mogoče, ampak nisem prepričana, da bi se vklopil v Barcino igro. Prej Alvarez po moje. Nazadnje ne bo ne enega, ne drugega in bomo morali še dolgo prenašati nesposobnega Torresa, se mi zdi.😂 Za danes pa..., težka bo, a upanje umre zadnje! Gremo Barca!
Odgovori
+10
11 1
