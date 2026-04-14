Bivši up Reala želi obleči dres Barcelone

Povratna tekma četrtfinala Lige prvakov med Atleticom Madrid in Barcelono v živo na Kanal A in VOYO

Atletico iz Madrida bo danes na domačem terenu branil prednost prve četrfinalne tekme proti Barceloni, ki so jo rdeče-beli na stadionu Camp Nou dobili z 2:0. S strani zasedbe Diega Simeoneja lahko pričakujemo popolnoma obrambno naravnano igro in popolno ofenzivo Barcelone, kar bo omogočilo veliko prostora za protinapade Atletica.

Odločni Katalonci verjamejo v preobrat: Vse bomo dali za ta grb

Na njih bo v konici napada s svojo hitrostjo pretil aktualni svetovni prvak z Argentino Julian Alvarez. 26-letnika se je tekom letošnje sezone večkrat povezovalo s poletnim prestopom v Barcelono, kot zamenjavo za poljskega veterana Roberta Lewandowskega. Alvarez v preteklosti ni nikoli zanikal govoric v povezavi z Barcelono, a mnogi ne vedo, da se je napadalec Atletica kot 11-letnik preizkušal v mladinskih sekcijah Real Madrida.

"Imel sem priložnost za nekaj dni priti v Španijo in opraviti preizkus z Madridom. Tam sem preživel mesec dni," se svojih trenutkov v Španiji spominja Alvarez. Z mladinsko selekcijo Reala je odigral nogometni turnir, na katerem se je v polfinalu pomeril z Barcelono. Čeprav je skozi priprave in celotni turnir pustil pozitiven vtis, se je zaradi družinskih okoliščin in težav s selitvijo v Španijo na koncu vrnil v domačo Argentino. Tam se je pridružil River Platu in nato Manchester Cityu, kjer je dosegel svetovno slavo.

Čeprav Argentinec vztraja, da je zelo srečen v Atleticu, sta njegova preteklost in vseživljenjska naklonjenost Barci sprožili ponovno razpravo: ali bi se "pajek" lahko znova srečal z enim od velikanov, ki so oblikovali njegovo otroštvo?

Povratno tekmo četrfinala si boste od 20.30 dalje s studijski delom lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Gost v našem studiu bo Dejan Grabić.