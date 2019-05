Junak Donny van de Beek opozarja: Tottenham bo nevarnejši v Amsterdamu

Da je Ajax tu, kjer je - med najboljšimi štirimi moštvi na stari celini -, gre velika zasluga izjemni zvezni vrsti nizozemskega velikana, ki jo med drugimi tvorita Donny van de Beek in Frenkie de Jong . Ravno van de Beek je bil strelec zmagovitega in obenem edinega zadetka na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov v Londonu, kjer so Amsterdamčani potrdili odlično formo in napoved številnih strokovnjakov, da njihova morebitna uvrstitev v madridski veliki finale ne bi bilo nikakršno presenečenje."Že pred tekmo v Londonu je naš trener miril evforijo, ki je zajela naše navijače. Sam se pridružujem temu razmišljanju tudi po zmagi z 0:1, saj še nič ni odločenega. Čaka nas še bolj zahteven drugi polčas na naši zelenici, kjer lahko pričakujemo prav vse," je po minimalni zmagi Ajaxa nad Tottenhamom dejal junak v vrstah evropskih klubskih prvakov izpred 24 let Donny van de Beek, ki je prepričan, da zasedba Mauricia Pochettina še ni rekla zadnje.

"Niti slučajno, ne smete pozabiti, da je Tottenham vrhunsko moštvo. Kljub nekaterim odsotnostim so še vedno zelo nevarni, kar so nenazadnje pokazali predvsem v drugem polčasu, ko so nas stisnili na našo polovico. Imajo kar nekaj nevarnih orožij, na katere bomo morali biti še posebej pozorni na povratni tekmi. Upam in želim si, da se bomo znali odzvati na vsako situacijo. Tudi če oni povedejo, se ne smemo ustrašiti izziva. Nabrali smo si dovolj izkušenj, vemo za njihove močnejše in šibkejše strani v igri, le vsiliti jim bo treba naš način igre ...,"je prepričan izvrstni vezist Ajaxa.



Na vprašanje, koga bi videl rajši na nasprotni strani igrišča v velikem finalu v Madridu, v kolikor se četa Erika ten Haga vanj uvrsti, je van de Beek diplomatsko odvrnil: "Najprej bo treba skočiti in nato reči hop. Ne želim se pogovarjati o finalu, dokler se vanj ne uvrstimo. Kot sem že dejal, čaka nas peklenskih 90 ali več minut naslednji teden v Amsterdamu, in v kolikor nam uspe preskočiti še polfinalno oviro, bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje."