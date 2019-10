Junak Suarez: Inter je pokazal, zakaj je trenutno vodilni v Serie A

Razumljivo je, da so nogometaši Blaugrane sijali od sreče po zelo pomembni, a težko priborjeni zmagi proti milanskemu Interju v Ligi prvakov (2:1). Toda trenutna podoba Lionela Messija in druščine je daleč od želene, kar je po drugi zaporedni zmagi v nekaj dneh priznal tudi trener Kataloncev Ernesto Valverde.



"Ocena dvoboja je, da smo na koncu zasluženo zmagali, čeprav ima moj kolega na drugi strani Antonio Conte drugačno mnenje," je uvodoma dejal 55-letni strokovnjak, ki je v nadaljevanju izpostavil odlično formo Milančanov. "Inter je izjemno moštvo, kar je ne nazadnje dokazal s prevlado v prvem polčasu, ko nikakor nismo uspeli razviti svoje igre. Zahvaljujoč agresivnejši igri in boljši kombinatoriki na sredini igrišča, nam je v nadaljevanju tekme uspel rezultatski preobrat, zaradi česar smo razumljivo zelo veseli," je zbranim predstavnikom 'sedme sile' hitel razlagati Valverde in ob koncu pristavil: "Kolega Conte opravlja izjemno delo. Inter je pokazal, zakaj je trenutno vodilno moštvo italijanskega državnega prvenstva. Čeprav so nas šokirali z zgodnjim zadetkom, sem izredno vesel, da se je v nadaljevanju obračuna prebudil dvojec Luis Suarez - Lionel Messi, ki je še vedno vroč. Leo bo potreboval še nekaj časa, da dvigne svojo pripravljenost na želeno raven, a je bil kljub temu fenomenalen."