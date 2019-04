Klopp opozarja: Osvojili nismo še ničesar

Mo Salah in druščina bodo na Portugalskem skušali ponoviti lanski uspeh, ko so povsem nadigrali nemočni Porto.

"Zaenkrat nam v tej sezoni kaže zelo dobro, a osvojili nismo še ničesar. Prednost z 2 : 0 je sicer lepa, a pred nami je še vsaj 90 peklenskih minut," je opozarjal nemški strateg. Jürgen Klopp je moral odgovarjati tudi na trditve Portovega trenerja Sergia Conceicaa, ki je dejal, da so Redsi občasno najboljša ekipa na svetu. "Na trenutke res izgledamo zelo dobro, a pred nami je še veliko dela," je žogico nekoliko umiril strateg lanskih finalistov Lige prvakov.

Podobno razmišlja tudi James Milner, ki meni, da Liverpoolu v primerjavi z najboljšimi ekipami manjka osvojenih lovorik: "Zelo lepo je slišati takšne pohvale. A biti najboljši pomeni, da osvajaš lovorike, kar pa nam še ni uspelo. To bomo skušali spremeniti v letošnji sezoni, a pred nami je še dolga pot." Liverpoolov nadomestni kapetan se ni izognil niti primerjav z ekipo iz leta 2005, ki je kot zadnja v klubski zgodovini dvignila najpomembnejšo klubsko lovoriko. Kot pravi sam, se v garderobi s tem ne obremenjujejo: "Vsaka sezona je zgodba zase. S soigralci zaradi tega ne čutimo nobenega dodatnega pritiska, je pa res, da vsi stremimo k temu, da ponovimo njihov uspeh."

Klopp je za konec opozoril, da bo imel Portov primerjavi s tekmo na Anfieldu prednost na tribunah: "V tej sezoni Lige prvakov so doma dobili prav vse tekme. Na začetku jih bo zagotovo ponesla peklenska atmosfera, ki jo znajo ustvariti njihovi navijači, naše delo pa je, da to preprečimo. Že v lanski sezoni smo kljub odličnemu rezultatu občutili, kako vroče zna biti na Dragau." Podobnega mnenja je bil tudi Milner: "Menim, da je bil rezultat na lanski tekmi nekoliko zavajajoč. Imajo bogato evropsko zgodovino in so vajeni osvajanja lovorik. Čaka nas posebno vzdušje, ki ga bomo skušali čim prej umiriti."

Spomnimo, Porto in Liverpool sta se v Ligi prvakov merila že lani. V okviru osmine finala so Redsi na Dragau slavili s kar 5 : 0, povratna tekma na Anfieldu pa se je nato končala brez zadetkov. S tremi zadetki je takrat zablestel Sadio Mane, ki bo tudi danes eden najnevarnejših za vrata Ikerja Casillasa.

