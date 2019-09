Juve ruši klubski rekord: za Angleža ponuja več, kot je dal za Ronalda

Sancho je v rumeno-črnem dresu pričakovano eksplodiral. Goli, asistence in preigravanja so navdušili "staro in mlado" na tribunah, v pisarnah velikanov pa so začele sestavljati in pošiljati ponudbe na Borussiin naslov. "Manchester United, PSG in Bayern so bili prvi, ki so se javili in povprašali po zdravju mladega nogometaša. Pri Borussii so na klice odgovorili s povečano plačo in podaljšanjem pogodbe. Fant po novem letno zasluži kar deset milijonov evrov, pred povečanjem pa je v žep pospravil točno štiri." Kot trdi Don Balon tudi povečanje plače in daljša pogodba nista razvodeneli zanimanja za mladega Angleža, še posebej pa je zagrizel torinski Juventus. "Stara dama bo po koncu te sezone Borussi ponudila nič manj kot 150 milijonov evrov, kar skorajda zagotovo vodstvaBorussie ne bo pustilo ravnodušno."



Spomnimo, Juve je pred dvema sezonama Realu za Cristiana Ronalda nakazal 117 milijonov evrov. Če se uresničijo napovedi okoli Jadona Sancha, potem se obeta rekordna odškodnina, ko gre za staro damo iz Torina.