Nov rekord Ronalda, a za Juve še eno nesrečno leto v Ligi prvakov

Nogometaši Lyona so v osmini finala Lige prvakov pripravili prvovrstno presenečenje in bodo za svoj trud nagrajeni z udeležbo na zaključnem turnirju Lige prvakov. Tudi v četrtfinalu Lyon ne bo v vlogi favorita, tako kot ni bil proti Juventusu. Stari dami ni pomagal niti herojski podvig Cristiana Ronalda , ki je z dvema goloma sam lovil zaostanek, a ni bilo dovolj. Prvi zvezdnik stare dame je dosegel tudi nov klubski rekord po številu golov v eni sezoni. Izjemni 35-letni nogometaš se je ustavil pri številki 37, pred tem jih je klubska legenda Felice Borel v sezoni 1933-1934 dosegel 36.

Portugalec je bil prvo ime tekme, vendar bo Juventus, ki je serijski zmagovalec v domači Serie A z devetimi zaporednimi naslovi, moral počakati še (vsaj) eno sezono na "odru" prestižne Lige prvakov. Uspeh v tem tekmovanju čakajo od leta 1996 (prvič so naslov slavili leta 1985), zato je bilo razočaranje veliko."Res smo zelo razočarani. Zmagali smo z 2:1, pa ni bilo dovolj. Imeli smo priložnosti za 3:1, pa jih nismo izkoristili in to je naša krivda. Morali bi odigrati boljše in trajalo bo nekaj časa, da si bomo opomogli," je bil kratek branilec Matthijs de Ligt.

"Slab začetek z enajstmetrovko nas ni ustavil, bili smo v tekmi in smo pritiskali. Zato smo res razočarani z razpletom in težko to sprejmemo. Ne smemo pozabiti na dosežek, kot je zmagati naš deveti "scudetto", vendar moramo in bi morali biti cilji kluba precej višji," je dejal Miralem Pjanić, ki se poslavlja od majice stare dame in se seli v Barcelono.