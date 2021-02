V taboru Juventusa po slabi predstavi v Portu enotni: Svetla točka je le doseženi gol

Juventus na prvi tekmi osmine finala nogometne Lige prvakov na gostovanju proti Portu večji del obračuna nikakor ni našel poti do mreže, zato pa se Portugalci niso ustrašili priložnosti ter ob spodrsljaju v Juventusovi obrambi dvakrat zadeli v polno in imajo pred povratno tekmo v Torinu minimalno rezultatsko prednost. Komentarji po tekmi so si enotni, da je Juve odigral daleč najslabšo tekmo v zadnjih letih v Ligi prvakov. A kljub temu še živi in realno upa na četrtfinale.

icon-expand Federico Chiesa FOTO: AP

Federico Chiesa je v 82. minuti gostom iz Piemonta le priboril častni zadetek in zmanjšal zaostanek na le gol razlike (1:2). To je, kot so enotni v komentarjih po tekmi na Dragauu, tudi edina dobra stvar, ki jo je Juventusu uspelo doseči na gostovanju v Portu. Vse ostalo je, kot so ostri italijanski mediji, bolj kot ne za pozabo.

Atletico Madrid Jana Oblaka bo v osmini finala LP igral proti Chelseaju, Atalanta Josipa Iličića pa proti Real Madridu. Oblak bo igral 23. februarja, njegov klub bo zaradi koronskih omejitev tekmece gostil v Bukarešti, Iličić pa bo na sceni dan pozneje. Obe tekmi bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

"Tako slaba koncentracija v odprtju obeh polčasov se na takšni ravni ne sme zgoditi. Juventus se je pokazal kot neresna ekipa, saj takšnih napak v izločilnih bojih Lige prvakov, še posebej ko gre za tako kakovostno in izkušeno moštvo, ne sme biti," je prepričanaGazzetta Dello Sport, ki v nadaljevanju navaja trenerjaAndrea Pirla, "razočaran sem nad predstavo. Še najboljši je v tej slabi zgodbi končni rezultat, ki nam še naprej daje realne možnosti za uvrstitev med osem v Ligi prvakov. Vse drugo bo treba natančno analizirati. Dobro je, da za slabo predstavo nismo kaznovani še s slabšim rezultatom. Prvi polčas je bil zares slab, v nadaljevanju pa smo bili že veliko boljši," je prepričan strateg črno-belih, ki je resda pogrešal kopico odsotnih članov udarne postave, a to ne sme biti razlog za "konfuzno" predstavo na Portugalskem. "Ko že po nekaj sekundah rezultatsko zaostajaš in ko povrhu prejmeš še takšen gol, se je težko vrniti. Nam je uspelo vsaj doseči gol, ki je ob vsem tem zelo dragocen. Prepričan sem, tudi ob vrnitvi nekaterih odsotnih, da bomo na domačem stadionu boljši," gleda naprej trener serijskih italijanskih prvakov, ki pa jim v tej sezoni v prvenstvu ne cvetijo rože in so točkovno zelo oddaljeni od milanskih rivalov na vrhu.

icon-expand Sergio Conceicao FOTO: AP

"Prihaja odločilni del sezone. Povsod smo še v igri za naslove, zato ni treba spuščati glave." V tej in tudi prejšnjih sezonah je bilo v igri in rezultatu Juventusa vedno znova veliko odvisno od učinka Cristiana Ronalda. "Proti Portu ga ni bilo na igrišču. Je treba napisati še kaj več?" se v zapisu po tekmi sprašuje portugalska A Bola in poveličuje strategijo in odlično taktično dovršenost v igri ekipe trenerja Sergia Conceicaoa, ki je povsem razorožila Juventusove zvezdnike. Predvsem torinski napad na čelu z Ronaldom. "Sergio Conceicao je ugnal Andrea Pirla. Porto je odigral perfektno tekmo, vse do 75. minute je bil že z nogo in pol v četrtfinalu, potem pa je prejel gol, ki Juventusu daje precej več možnosti kot pred njim," je izčrpna A Bola. Strateg Porta je na vsa usta hvalil igro svojih varovancev, zmotil pa ga je prejeti gol. "Ko si slabih deset minut pred koncem v tako dobri situaciji, kot smo bili mi ob prednosti z 2:0, je ocena po prejetem golu precej slabša. Odigrali smo veliko tekmo, črn madež je le ta gol, ki par zdaj postavlja na drugo pozicijo, kot bi bilo ob naši zmagi brez tega gola Chiese," je bil izčrpen pred portugalskimi mediji Sergio Conceicao.