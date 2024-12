Juventus ali City? Izjemno pomembna tekma za oba kluba

Juventus in Manchester City sta na razpredelnici trenutno pri osmih točkah, oboji so dvakrat slavili, dvakrat remizirali in enkrat izgubili. Evropska velikana sta se v preteklosti na obračunih pod okriljem evropske nogometne zveze srečala šestkrat, zgodovina pa govori v prid Italijanov, ki so dobili tri obračune, edini poraz pa vknjižili pred 48 leti.