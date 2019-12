Juventus kupuje igralca, ki ga lovi pol Evrope

Erling Braut Haaland je pred dnevi doživel novo veliko priznanje, ko je z 19 leti in 150 dnevi postal najmlajši avstrijski nogometaš leta. Glasovanje je organizirala avstrijska tiskovna agencijaAPA, v njem pa je sodelovalo 12 glavnih trenerjev avstrijskih prvoligašev. Mladi norveški napadalec je v glasovanju premagal vezista RB Leipziga Marcela Sabitzerja in zvezdnika Bayerna iz Münchna Davida Alabo , ki je naziv osvojil šestkrat. Alaba je tudi tisti, ki je bil pred tem najmlajši s tem nazivom, in sicer je bil leta 2011 ob razglasitvi star 19 let in 199 dni. Haaland je postal prvi neavstrijski nogometaš s tem nazivom po letu 2009. Takrat ga je osvojil Nemec Steffen Hofmann v dresu Rapida z Dunaja. "To je nekaj velikega zame. Biti najmlajši in prvi tujec v desetih letih s to nagrado je nekaj posebnega. To je velika čast zame," je ob tem pred dnevi dejal Halland.

Mladi Norvežan sicer odlično nastopa tako v avstrijskem prvenstvu kot v Evropi in je na 22 tekmah v vseh tekmovanjih zabil že 28 golov. To so seveda opazili tudi nekateri evropski velikani in močno zagrizli zanj. Kazalo je, da Manchester Uniteda ne more nič več zaustaviti pred nakupom tega norveškega čudežnega dečka, a se je, kot trdijo italijanski mediji, pritrjujejo jim tudi Otočani, v zadnjem trenutku vključil torinski Juventus in prevzel vodilno vlogo. "Haaland je že na naslovnicah skoraj vseh večjih italijanskih časnikov, ki trdijo, da je Norvežan že zelo blizu Torina. Mino Raila, zloglasni menedžer, se že pogovarja o finančnih podrobnostih. Stvar je v fazi realizacije," piše Corriere Dello Sport, ki se naslanja na pisanja in trditve drugih konkurenčnih časnikov z Apeninskega polotoka. "Juve ponuja mlademu nogometašu Salzburga petletno pogodbo, po kateri bo letno pospravil tri in pol milijone evrov, njegov klub s Solnograškega pa bo prejel 30 milijonov evrov odškodnine," sporoča CalcioMercatto, ki razlaga vzroke za takšno potezo Juventusa ... "Cristiano Ronaldo bo kmalu proslavil 35 let, Gonzalo Higuain jih ima tri manj, 33-letni Mario Mandžukić pa je že tako ali tako na izhodnih vratih Torina, tako da Juve preprosto mora razmišljati o prihodnosti in pripeljati mladega napadalca."