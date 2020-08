Dva zadetka Ronalda nista bila dovolj: Lyon za četrtfinale zdržal nalete Juveta

Francoski Lyon, ki je na prvi tekmi osmine finala doma minimalno ugnal Juventus (1:0), je na povratnem obračunu v Torinu zdržal vse nalete domačih in na račun gola v gosteh prišel do presenetljivega napredovanja v četrtfinale. Za goste je zlata vreden zadetek zabil Memphis Depay, v nadaljevanju pa je stari dami Pirovo zmago z 2:1 prinesel Cristiano Ronaldo.

Higuain namesto Dybale, nezadovoljni Dembele obsedel na klopi

V napadu Torinčanov je tokrat začelGonzalo Higuain, Paulo Dybala, ki se še vedno ukvarja s poškodbo stegenske mišice, pa je obsedel na klopi. Pričakovati je bilo, da bo na krilnem položaju poleg Cristiana Ronalda začel še Juan Cuadrado, a se jeMaurizio Sarriodločil, da Kolumbijca postavi na desni bočni položaj, v napad pa doda še Federica Bernardeschija. Na drugi strani je Rudi Garcia v napadu znova računal na Memphisa Depaya, za katerega je bilo v decembru rečeno, da je zaradi poškodbe že končal sezono, a mu je na roko šla prekinitev zaradi koronavirusa. Pri gostih je od prve minute na sredini začelHoussem Aouar, ki se ga med drugim povezuje tudi z Juventusom. Pred začetkom srečanja smo bili priča zanimivemu prizoru na polovici, kjer so se ogrevali nogometaši francoskega prvoligaša. Napadalec Moussa Dembele je kar nekaj minut nemotivirano sedel na žogi in le opazoval, kako se na začetek pripravljajo člani začetne enajsterice, medtem ko so si rezervisti posebej podajali okroglo usnje. Razlog? 24-letni Francoz je bil celotno sezono prvo napadalno orožje Lyončanov, sedaj pa je ob povratku Depaya izvisel, tako da je srečanje začel s klopi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Dvomljiva sodniška odločitev in Depayeva mojstrovina

Prve minute v Torinu so pripadle domačim, ki pa si niso uspeli pripraviti omembe vredne priložnosti. Na drugi strani je v osmi minuti za Lyon prvi zapretil Aouar, Wojciech Szczesny pa se je izkazal s posredovanjem in je žogo uspel odbiti v kot. Kmalu zatem je Sarrijev "joker" Higuain izgubil žogo na sredini igrišča, gostom je uspelo preiti v napad, v katerem je Aouarja v svojem kazenskem prostoru podrl Rodrigo Bentancur. Glavni sodnik Felix Zwayerni okleval in je pokazal na belo točko, čeprav se je sprva zdelo, da se bo po posredovanju VAR-a premislil. A se ni. Ostalo je pri enajstmetrovki, ki jo je na mojstrski način realiziral kapetan Depay. Nizozemec je Szczesnyja premagal s pretkanim lobanim strelom – panenko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Juve je v tistem trenutku za napredovanje potreboval kar tri zadetke, zato se je pričakovano posvetil zgolj in samo ofenzivnemu delu igre. To bi sadove lahko obrodilo v 18. minute, ko je Bernardeschi sijajno nanizal kar štiri gostujoče nogometaše, nato pa še vratarjaAnthonyja Lopesa, a je pri strelu preveč okleval, tako da ga je gostujoča obramba nekako uspela zaustaviti. Minuto zatem je zapretil še Ronaldo, a je Portugalčev strel z glavo šel čez vrata Lyona. Juve prek Ronalda do priključka

V 36. minuti je Cuadrado z visoko podajo sijajno našel Higuaina, ta pa z glavo ni bil dovolj natančen. Pritisk stare dame se je iz minute v minuto stopnjeval, gostje pa so vse bolj viseli. Kmalu za strelom Higuaina je Ronaldo natančno izvedel prosti strel s kakšnih 18 metrov, a je poizkus uspel zaustaviti njegov rojak Lopes, ki se je proslavil s sijajno enoročno obrambo. Tik pred iztekom prvega dela igre pa so domačini po prekršku nad CR-jem dobili nov prosti strel iz ugodnega položaja. Tokrat je strelsko odgovornost prevzel Miralem Pjanić, ki je streljal naravnost v Depaya. Žoga je Nizozemca zadela v roko, Zwayer pa se je še drugič na tekmi odločil za najstrožjo kazen. Odločitev je znova požela kar nekaj neodobravanja in začudenja, Ronaldo pa se s tem ni obremenjeval in je zanesljivo izvedel enajstmetrovko za 1:1, kar je bil tudi izid polčasa. To je bila za Portugalca že 11. zaporedna zadeta enajstmetrovka v Ligi prvakov. Mojstrovina Portugalca za 2:1

Drugi del se je začel s pričakovanim pritiskom domačih, ki so za napredovanje potrebovali še dva zadetka. Sarri si je verjetno v svojem življenju ogledal že dovolj nogometa, da je vedel, na koga se je potrebno obrniti, če v Ligi prvakov potrebuješ zadetek za povratek. Odgovor je seveda našel v najboljšem strelcu v zgodovini tega tekmovanja. Ronaldo je v 60. minuti praktično "iz nič" poskrbel za prednost stare dame, potem ko je dočakal podajo Bernardeschija, preigral enega od gostujočih nogometašev in s kakšnih 25 metrov s slabšo levico neubranljivo sprožil v zgornji desni kot vratarja Lopesa.

icon-link Statistika Cristiana Ronalda proti Lyonu. FOTO: Sofascore.com

Takoj po zadetku smo videli prvo menjavo v domačih vrstah, Pjanića je nadomestil Aaron Ramsey. Kmalu po zadetku za 2:1 je z glavo nevarno zapretil Leonardo Bonucci, a je za las zgrešil okvir vrat. V 69. minuti je Ronaldo preigraval na levi strani napada in nato z visoko podajo lepo našel Higuaina, ki pa je vnovič meril nenatančno. Sarri je 20 minut pred koncem razkril vse karte – sicer razpoloženega Bernardeschija je nadomestil najboljši igralec sezone v Serie A Paulo Dybala, kar je napovedovalo popolno ofenzivo Juveta v sklepni fazi tekme. Tveganje se ni izplačalo

V 76. minuti je imel Ronaldo na glavi zlato priložnost za hat-trick, a je po podaji iz kota tudi on meril prek vrat. Tveganje domačega tabora, ki je v igro poslalo rahlo poškodovanega Dybalo, se je hitro izkazalo za strel v prazno. Argentinec je namreč že od vstopa v igro vidno šepal, v 83. minuti pa so bile bolečine prehude in je igrišče zapustil. Zamenjal ga je 21-letni Marco Olivieri. V samem zaključku je Juventus napadel z vsemi možmi, a so žilavi gostje zdržali vse nalete. Zadnjo pravo priložnost je v tretji minuti sodnikovega podaljška dočakal Ronaldo, ki je izvajal svoj tretji prosti strel na tekmi, še drugič pa mu je veselje preprečil živi zid.

icon-link Statistika tekme Juventus - Lyon. FOTO: Sofascore.com