Čaka jih Lyon: 'Juventus ne bo ponovil lanskoletne napake proti Ajaxu'

Italijanski serijski prvak Juventusbo za mesto v četrtfinalu Lige prvakovigral proti Olympique Lyonu, ki je na tekmi domačega prvenstva proti Rennesu do konca sezone izgubil kapetana Memphisa Depaya. "Ne smemo se pritoževati. V prejšnji sezoni smo se morali soočiti z Atleticom, ki je bil zagotovo težji tekmec. Lahko smo zadovoljni, ampak če nisi v pravi formi februarja in marca, ne moreš napredovati," je zaSkypovedal predsednik Pavel Nedved, ki računa, da se je Juve nekaj naučil od lanskoletnega spodrsljaja v četrtfinalu proti Ajaxu, ko so črno-beli uživali nesporno vlogo velikega favorita dvoboja, imeli po prvi tekmi v Amsterdamu odličen rezultat (1:1), nato pa na domačem stadionu doživel pravi fiasko, od katerega si še do danes niso opomogli. "Ne bomo ponovili istih napak, v to sem prepričan. Ekipa raste, po odličnem začetku v sezono, smo imeli novembra nekaj težav, a se to na rezultatih skorajda ni poznalo, sedaj pa smo spet ujeli pravi ritem in prepričan sem, da bomo konec februarja pravi," je rekel legendarni Čeh. "Jasno je, kaj Juventus zanima ob koncu evropske sezone. Zadovoljili se bi zgolj in samo s finalom." Juventus je v tej sezoni Lige prvakov zanesljivo osvojil prvo mesto v svoji skupini. Zabeležil je pet zmag in le en remi na gostovanju v Madridu proti Atleticu.