Juventus peto leto po vrsti v rdečih številkah

Konec novembra je presenetljivo odstopil celotni upravni odbor najuspešnejšega italijanskega nogometnega kluba Juventusa iz Torina, vključno s predsednikom Andreo Agnellijem. Vodstvo se je na ta način odzvalo na finančne težave kluba, vključno s preiskavo državnega tožilstva o morebitnih računovodskih goljufijah ter nepravilnostih pri prestopih in posojah igralcev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Revidirana izguba za sezono 2021/22 znaša 239,3 milijona evrov, v sezoni pred to pa je znašala 226,8 milijona evrov. Skupščina delničarjev je bila že dvakrat preložena. Potekala bo uradno brez uprave.

Torinski Juventus kotira na italijanski borzi in je septembra objavil rekordno izgubo v višini 254 milijonov evrov. Številka je bila popravljena navzdol, potem ko je bila izguba za sezono 2020/21 popravljene navzgor z 209 milijonov evrov na 226 milijonov evrov. Ti računi so bili spremenjeni po ugotovitvah borznega regulatorja ter revizorjev in tožilcev.

Juventus bremenijo obtožbe, ki se nanašajo na umetno napihovanje vrednosti prestopov in tudi predstavljanje lažnih informacij borzi. Juventus je denimo na vrhuncu pandemije novega koronavirusa napovedal, da bodo igralci klubu pomagali prihraniti 90 milijonov evrov z odpovedjo plač za marec, april, maj in junij 2020, navaja AFP. Iz tožilskega spisa pa izhaja, da je klub igralcem zasebno zagotovil, da se bodo morali odreči le eni mesečni plači, s čimer so prihranili le 22 milijonov evrov.

Delničarji naj bi se znova sestali 18. januarja, ko bodo imenovali nov upravni odbor, ki ga bo vodil Gianluca Ferrero, v Torinu rojeni nekdanji vodja blagovne znamke kave Lavazza. Tudi na nogometni sceni je Juventus zadnji scudetto osvojil leta 2020. Kljub temu, da so leta 2018 pripeljali portugalskega nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda za več kot 100 milijonov evrov iz Real Madrida.

Ronaldov prihod je sovpadel s povečanjem stroškov plač. To je v kombinaciji s pandemijo covida-19 matično družbo Exor, ki jo obvladuje močna družina Agnelli, pripeljalo do tega, da se je dvakrat odločila za povečanje osnovnega kapitala v vrednosti 700 milijonov evrov.