Juventus po Ronaldu v lovu na še eno veliko Realovo 'ribo'

Prihod Cristiana Ronalda v Torino je fantastična poteza vodstva Stare dame, saj se jim bo, ne glede na visoko ceno, ki so jo plačali za zvezdnika, obrestoval vsak vložen evro. Navijaška evforija še kar traja, Juventus pa ima znova visoke cilje. Zelo dobro jim gre v Serie A, kjer vodijo, glavni cilj sezone pa je Liga prvakov, kjer so nazadnje slavili leta 1996. Dvakrat so se prebili v finale v zadnjih štirih letih, vendar je to premalo, le "kanta" nekaj šteje. Letos Juve v osmini finala čaka madridski klub, Atletico z Janom Oblakom.

Glede na poročanje italijanskih časnikov, pa Juventus znova pogleduje v tabor galaktikov za novo odmevno okrepitev in to že v zimskem prestopnem roku. Na seznamu želja je, kot piše Tuttosport, španski reprezentant Isco, ki ni zadovoljen pri Realu, (začasni) trener Santiago Solari ga drži ob strani in le sila redko se 26-letni nogometaš prebije v udarno enajsterico galaktikov.