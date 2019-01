Juventus prodaja Dybalo: a ne pod ceno 100 milijonov

Paulo Dybala bo, kot kaže, eden najbolj "vročih" nogometašev za prestop v poletnem prestopnem roku. Juventus se mu ne bo zlahka odrekel, čeprav so zanimanje pokazali veliki evropski klubi, tako iz Anglije, Nemčije in Francije. A ceno so pri stari dami postavili zelo visoko.

Pri stari dami se dobro dopolnjujeta Paulo Dybala in Cristiano Ronaldo. FOTO: Twitter Argentinec v vrstah Juventusa Paulo Dybala je eden ključnih mož moštva, ki je znova na dobri poti, da ubrani naslov državnega prvaka, visoke cilje pa imajo tudi v Ligi prvakov. Zato se bodo pri stari dami težko odrekli njegovih uslug, glede na poročila italijanskih medijev v poštev pride le, če bo kateri od ponudnikov "prispeval" več kot 100 milijonov odškodnine. V vsakem primeru želijo zaslužiti več, kot jim je uspelo pri megalomanskem poslu ob prestopu Paula Pogbaja iz Juventusa v Manchester United. Po pisanju Tuttosporta so med kandidati Paris Saint-Germain, münchenski Bayern in tudi oba kluba iz Manchestra, City in United. Rdeči vragi bi tako morali za Dybalo odriniti rekordno vsoto, leta 2016 jih je okrepil Pogba v poslu vrednem slabih 100 miljonov evrov. Ni skrivnost, da je Dybala kot otrok sanjaril o tem, da bo dosegal gole na Old Traffordu. V tej sezoni Lige prvakov je dosegel pet golov, dobro pa se je ujel z portugalskim zvezdnikom Cristianom Ronaldom. Argentinski reprezentant v Torinu igra od leta 2015 (pred tem je igral v Palermu), pogodba pa mu poteče leta 2022. Sicer pa je 25-letni napadalec po oceni transfermarkta vreden kar 110 milijonov evrov. Dybala