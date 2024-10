Juventus spet član Ece

"Vesel sem, da lahko Juventus spet pozdravim v naši družini. Odslej so vsi elitni klubi v več kot 20 državah člani Ece," so izjavo predsednika tega organa Naserja Al Helajfija, tudi predsednika Paris Saint-Germaina, povzeli v sporočilu za javnost. Juventus je bil pod vodstvom Andree Agnellija, njegovega predsednika do leta 2023, eden od 12 klubov, vključno z Real Madridom, FC Barcelono, AC Milanom in Manchester Unitedom, ki so aprila 2021 neuspešno napovedali nastanek Superlige.

Projekt je sicer zamrl, nikakor pa ni povsem pozabljen, saj je Sodišče Evropske unije (CJEU) decembra lani ugotovilo, da je prepoved Superlige s strani Evropske in Svetovne nogometne zveze v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Promotor evropske Superlige, A22 Sports Management, še vedno dela na širšem tekmovalnem projektu, v katerem bi sodelovalo 64 klubov, razdeljenih v tri lige.