Juve tako kot lani potrebuje preobrat, pri Lyonu vzhičeni: 'Skoraj perfektno'

Pregrešno dragi branilec Matthijs de Ligt je bil ob robu igrišča deležen zdravniške pomoči zaradi krvavitve, ki mu jo je povzročil soigralec Alex Sandro , nastalo situacijo pa je izkoristil Houssem Aouar s prodorom po boku in ostro podajo do Tousarta, ki je v skoku s polvolejem lepo zadel ob vratnico. Kljub boljšemu drugemu polčasu Juventusu s Cristianom Ronaldom ni uspelo niti enkrat streljati v okvir gola (skupno 14 strelov), tako da se Lyon na povratno tekmo, ki bi morala biti na sporedu 17. marca v Torinu, podaja z lepo prednostjo, Juve pa brez vedno pomembnega gola v gosteh.

Juninho: To je šele prva tekma, Bruno pa lahko postane velik igralec

"To je bila skoraj perfektna predstava," je za RMCpo tekmi povedal športni direktor Olympiqua, legendarni vezist in eden najboljših izvajalcev prostih strelov v zgodovini nogometa, Juninho Pernambucano. Ta je s sodelavci na tribuni glasno proslavljal zmagoviti gol Tousarta, a ni pozabil opozoriti, da njegove varovance čaka še povratni dvoboj, posebej pa je pohvalil 22-letnega rojaka Bruna Guimaraesav Lyonovi vezni vrsti.

"Nihče si ni mislil, da bi lahko z 1:0 premagali Juventus. Seveda smo zelo veseli, a ne smemo pozabiti, da je to šele prva tekma,"je dejal Juninho. "Bruno pa je igralec, ki so ga zelo dobro izobrazili. To je v Braziliji redkost, a naleteli smo na ekipo, ki dobro dela z igralci. Je zelo skromen igralec, vedno se želi učiti. Vidimo, da je sposoben zaznati situacije, še preden se zgodijo. Res je zelo, zelo dober igralec. Ima vse kvalitete, da postane velik igralec. Danes so bili tu tudi ljudje iz reprezentance. Mislim, da bo kmalu dobil vpoklic v brazilsko člansko reprezentanco."

Bonucci: Podarili smo jim polčas

Ronaldo na zadnjih 19 tekmah v vseh tekmovanjih za klub in reprezentanco le trikrat ni uspel zadeti, in sicer v sredo proti Lyonu, decembra proti Laziu v italijanskem superpokalu in novembra proti Atleticu v skupinskem delu Lige prvakov. Prav proti madridskim rdeče-belim in slovenskemu reprezentantu Janu Oblaku se je Ronaldo s soigralci "reševal" v minuli sezoni po porazu z 0:2 v Madridu, na katerega je Portugalec nato odgovoril s hat-trickom, Juventus pa je z zmago (3:0) napredoval v kasneje neuspešen četrtfinale, kjer je bil boljši Ajax.

Juventus je sicer uspel zatresti mrežo v zaključku drugega polčasa, ko pa so sodniki zadetek Paula Dybale razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Španski sodnik Jesus Gil Manzanoje tudi odmahnil z roko, ko sta Ronaldo in Dybala v zadnjih napadih želela enajstmetrovki.

"Prvi polčas se nam je ponesrečil, to se včasih zgodi,"se je glasil komentar branilca Leonarda Bonuccija."Podarili smo jim polčas, zadeli pa so v trenutku, ko so nam delali veliko škode,"je pred težko pričakovanim ligaškim spopadom z milanskim Interjem še dodal Bonucci. Nedeljsko domačo tekmo bodo zaradi ukrepov ob širitvi novega koronavirusa odigrali za zaprtimi vrati, zaenkrat pa še ni jasno, kakšna bo usoda povratnega obračuna z Lyonom, ki Torinčane čaka čez slabe tri tedne.