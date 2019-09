Juventus vsaj šest mesecev brez Chiellinija

V Innsbrucku so mu v torek operirali strgane vezi v desnem kolenu, ekipi pa se bo v primeru uspešnega okrevanja pridružil šele marca, so sporočili iz kluba. V klubu dodajajo, da je operacija na Tirolskem odlično uspela, da bo 35-letni Giorgio Chiellini sicer takoj začel rehabilitacijo, ki pa bo dolgotrajna. Če bo šlo vse po načrtih, bo izkušeni branilec lahko pomagal soigralcem v ključnem delu sezone, ko bodo na sporedu odločilni boji osmine finala v Ligi prvakov.

Chiellini, ki za Juventus igra že od leta 2005, je doslej s svojim klubom osvojil že osem naslovov državnih prvakov. Za reprezentanco je do zdaj odigral 103 tekme.

Staro damo pa v sredo čaka že prvi tekmec v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V 1. krogu skupine D bo italijanska zasedba gostovala v Madridu pri Atleticu. V skupini sta še moštvi Bayer Leverkusen in Lokomotiv Moskva. Zanimivo je, da sta se Juventus in Atletico nazadnje srečala na tekmi mednarodnega pokala prvakov (ICC) in Atletico je zmagal z 2:1.