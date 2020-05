Juventus za Higuaina zahteva 18 milijonov

Belo-črni so zaGonzala Higuaina leta 2016, ko je prišel iz Napolija, odšteli kar 90 milijonov. El Pipita, kot kličejo Higuaina, je v dresu Juventusa na 138 nastopih dosegel 63 golov, s klubom je osvojil dva scudetta in dva italijanska pokala. Po Argentinčevih besedah je vrnitev v matični klub najbolj verjetna. "Zadnjič sem Riverjev dres nosil daljnega leta 2007. Mislim, da je čas, da se vrnem domov. če ne to sezono, pa zelo verjetno naslednjo." Sky Sportsob tem dodaja, da vodstvo stare dame ne bi imelo nič proti, saj Argentincu odšteva visoko plačo, po drugi strani pa bi si Juventus izboril laskavo pravico za "prvi izbor" kakšnega dragulja iz Riverjeve nogometne akademije.

V času kariere je igral še za Milan, Chelsea, Real Madrid in River Plate.