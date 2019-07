'Juventus je svetovni prvak v pridobivanju igralcev brez odškodnine'

Ob že skoraj samoumevnem naslovu italijanskega prvaka je glavni cilj Juventusa v novi sezoni prvič po 23-ih letih osvojiti Ligo prvakov. Na prvi pogled deluje, da so črno-beli med najbolj zapravljivimi klubi v tem prestopnem roku, a je resnica povsem drugačna. Fabio Cannavaro, Dani Alves, Andrea Pirlo, da, tudi Paul Pogba ... in še kar nekaj zvenečih imen je v Juventus prišlo brez odškodnine, ker se jim je iztekla pogodba. Vodstvo Juveta ima očitno poseben radar za takšne igralce, saj so pred dnevi pripeljali še junija uradno igralca PSG-ja Francoza Adriana Rabiota, predstavili pa so tudi že še nedolgo nazaj Arsenalovega Valižana Aarona Ramseyja ...