Juventus po porazu v Neaplju še bolj 'našpičen' v Ligi prvakov

Derbi kroga med Napolijem in branilcem naslova Juventusom se je končal s slavjem domačih. Zanje je zadel Lorenzo Insigne, ki je v 31. minuti unovčil enajstmetrovko. To je nespametno zakrivil kapetanGiorgio Chiellini. Črno-beli iz Torina so sicer prevladovali, imeli precej več strelov, a niti enega dovolj dobrega za spremembo izida. Juventus je tako izpustil priložnost, da se malce približa vodilnemu Milanu, ki je nepričakovano izgubil na gostovanju pri Spezii. Prvouvrščenega in tretjeuvrščenega na lestvici še vedno loči sedem točk. Napoli je vsaj začasno četrti, ima dve točki manj od Juventusa. "Izgubili smo tekmo, ki je nismo smeli izgubiti glede na razmerje moči na travniku. Napoli ni bil nevaren, edini gol so gostitelji dosegli po sumljivi enajstmetrovki. Na tej tekmi je bilo podobnih situacij kar nekaj. Tudi v našo korist. Razočarani smo in jezni hkrati. Poraza si nismo zaslužili," je po tekmi hitel pripovedovati strateg stare dame Andrea Pirlo, ki je pred sezono sedel na zahtevno trenersko klop in se še malce lovi. "Juventus je na 21 tekmah dosegel (le) 42 točk. Še nikoli tako malo v zadnjih devetih letih," "opaža" Gazzetta Dello Sport, ki poudarja, da Juventus navkljub točkovnemu zaostanku za milanskima rivaloma še ni odpisan v boju za naslov prvaka.