Juventus proti Portu brez Cuadrada, vrača se Bonucci

"Porto je vedno nevaren tekmec, ko sem igral tam, se spominjam, da smo s soigralci komaj čakali takšne vrste tekem. Ne dvomim, da bo tudi tokrat tako, motivacija bo izjemna in na takšne tekme smo se pripravljali na poseben način. Pričakujem, da nas čaka zelo zahtevna tekma in prepričan sem, da bo trener Sergio Conceicao vrhunsko pripravil moštvo, da želijo zmagati in se prebiti v četrtfinale," pravi branilec Juventusa Danilo .

Juventus v tekmo s Portom ne gre z dobro popotnico, na zadnji tekmi Serie A so izgubili na derbiju z Napolijem. A kot vedno belo-črni stavijo na izjemno obrambo, saj so dobili le dva gola na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih, ob tem bodo računali na "prispevek" Ronalda v napadu.

Prva tekma osmine finala obeh tekmecev bo potekala na stadionu Dragao, Porto pa v tej sezoni zelo dobro igra v Ligi prvakov. Portugalski državni prvaki so v skupinskem delu LP zbrali 13 točk in v skupini zaostali le za Manchester Cityjem, na šestih tekmah so dobili vsega tri gole. Tekma bo nekaj posebnega tudi za portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda , ki se vrača v domovino, gostitelji mu bodo zanesljivo pripravili kaj posebnega.

Juventus sicer v tej sezoni ni tako prepričljiv v italijanskem prvenstvu, kot je bilo to v preteklih letih, ko so nogometaši stare dame serijsko osvajali domače naslove. V tej sezoni močno pretita oba milanska kluba, AC Milan in Inter, slednji vodi na lestvici Serie A (50 točk), Juventus je četrti in zaostaja osem točk. A Liga prvakov je zgodba zase, Juve ima zelo izkušeno zasedbo in precejšnjo "kilometrino" v tem tekmovanju, tega se zavedajo pred gostovanjem na Portugalskem.

"Dvoboji v Ligi prvakov so zgodba zase. Na Portugalsko gremo po ugodno izhodišče, obenem se zavedamo, da bo odločitev, ne glede na razplet prve tekme, padla v Torinu. Tudi taktika bo igrala pomembno vlogo, a ne bomo od tega preveč odvisni," pa pravi trener stare dame Andrea Pirlo, ki se dobro zaveda, da bodo na odločilni tekmi igrali na domačem igrišču, kar ni tako nepomemben dejavnik.

Težava za Juve je tudi dejstvo, da bosta manjkala poškodovana Arthur in Juan Cuadrado, medtem ko sta vprašljiva za nastop Paulo Dybala in Aaron Ramsey.Slednja sta sicer trenirala z moštvom, a z manjšo intenzivnostjo. Kot kaže bosta v postavi za tekmo, a več bo jasnega v sredo. Cuadrado si je poškodoval mišico na nogo in kot pravi Pirlo, ga čaka naslednji pregled čez 10 dni, kar pomeni, da bo izpustil vsaj tri tekme. Dobra novica pa je, da se vrača branilec Leonardo Bonucci, ki bo, kot kaže, v udarni enajsterici, potem ko je izpustil zadnji dve tekmi proti Interju in Napoliju.