Juvetu se sreča ni nasmehnila, Nedved pa svari: Najprej bo treba premagati Lyon

Računica Juventusa pred sklepnim delom Lige prvakov je enostavna. Najprej nadoknaditi minimalni zaostanek s prve tekme osmine finala proti Lyonu, nato pa na poti do naslova zapovrstjo ugnati same evropske velikane. V četrtfinalu Juve čaka zmagovalec dvoboja Manchester City – Real Madrid, v katerem so v boljšem položaju Angleži. Če bi stari dami uspelo napredovati med najboljše štiri, pa jo na polfinalni stopnički čaka nekdo izmed četverice Bayern München, Barcelona, Napoli in Chelsea.

Velikani na eni, presenečenja na drugi strani

Če petkov žreb razdelimo na dve poti, torej na eno z Juventusom, Realom, Cityjem ter ostalimi zgoraj omenjeni in drugo, v kateri se bodo za finale udarili Atalanta, PSG, RB Leipzig in Atletico Madrid, hitro postane jasno, koliko zahtevnejša je prva. V njej so namreč ekipe, ki so doslej skupno osvojile že 26 naslovov v Ligi prvakov, na drugi strani pa še nihče od četverice nikoli ni slavil v tem tekmovanju.

V na papirju manj zahtevno stran je žreb postavil tudi RB Leipzig Kevina Kampla, ki se bo v četrtfinalu pomeril z Atletico Madridom Jana Oblaka. Nemci, ki so se prvič v zgodovini prebili med osem najboljših, se zavedajo, kakšen izziv je pred njimi.

"Komaj čakamo na tekmo z Atleticom. Izjemno bo, a tudi zelo težko. To je zelo izkušena ekipa s trenerjem, ki je prav tako zelo izkušen in ki jo odlikuje predvsem zelo močan obrambni blok. Kljub temu imamo tudi mi močno, mlado ekipo, ki je sposobna premagati Atletico Madrid. Ponosni smo, da bomo sodelovali na turnirju v Lizboni in da smo med osmimi najboljšimi klubi. To bo posebna izkušnja za RB Leipzig in jasno je, da bomo dali vse za to, da bi se prebili v polfinale,” pravi Markus Krösche, športni direktor bikov.

"Imamo jasno filozofijo. Mlade nogometaše, dobrega trenerja, ki prenaša svoje ideje na mlade, v prvenstvu smo zasedli tretje mesto. Letos nam je uspelo nekaj velikega in bomo videli, kaj se bo zgodilo proti Atleticu,” še dodaja Krösche.