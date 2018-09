Južni sosedi 'evforično' o Modriću: 'Imamo novega nogometnega vladarja'

Tri nagrade že v žepu Luke Modrića , manjka samo še ena, da bi pometel s konkurenco leta 2018, potem ko je mundialski zlati žogi in nagradi Evropske nogometne zveze (Uefa) za igralca leta v ponedeljek zvečer dodal tudi nagrado Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za najboljšega svetovnega nogometaša, piše Jutarnji list. Kapetana hrvaške nogometne reprezentance od grand slama nagrad loči samo še prestižen naslov zlate žoge, ki jo podeljuje revija France Football, poroča časnik, ki poudarja, da je bil 33-letni Modrić glavni favorit na ponedeljkovi podelitvi nagrad Fife v londonskemu Royal Festival Hallu.Večernji list ob tem zaključuje, da je Modrić "senzacionalni zmagovalec" ter da ima svet "novega nogometnega vladarja". Izpostavlja, da gre nedvomno za največji posamezni dosežek kakšnega od hrvaških športnikov v zgodovini. Ob tem časnik primerja nagrado Fifa za najboljšega nogometaša s prestižnimi nagradami na drugih področjih, kot so nagrade grammy, oskar, pulitzer in Nobelova nagrada. Pri tem pa ocenjuje, da bo zdaj zaman čakati na novega nogometaša kova Modrić, saj se takšen talent in nogometni um lahko zgodi samo enkrat. Večernji listše izpostavlja, da se je na podelitvi nagrad razjokal nekdanji kapetan hrvaške nogometne reprezentance Zvonimir Boban, ko je Modrić povedal, da je bil nekdanji reprezentant njegov vzornik.

Vsi hrvaški mediji izpostavljajo čustven Modrićev nagovor po prejeti nagradi. Novi listspominja, da je Modrić prvi nogometaš v zadnjih 24 letih, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca svetovnega prvenstva in najboljšega igralca na svetu, potem ko je to leta 1994 nazadnje uspelo Brazilcu Romariu. Svet se je še enkrat poklonil nogometnemu mojstru Modriću, genialni vezni igralec kockastih je pokoril hudo konkurenco v prestižni izbiri Fife, medtem izpostavljajoSportske novosti na svoji spletni strani. Pri tem še omenjajo izjavo Modrića, da je pripravljen igrati na vrhunski ravni še dve leti ali tri. Novičarski portalindex.hr ocenjuje, da je nagrada Modriću potrditev, da so tudi vezni igralci lahko najboljši na svetu. Zmaga Modrića je zmaga bolj zdravega nogometnega diskurza in dojemanja najlepše postranske stvari na svetu, ocenjuje portal in še navaja, da so se vsi trije slovenski udeleženci glasovanja za najboljšega nogometaša odločili za Modrića.

Modrić je z nagrado Fife na najlepši način zaokrožil odlično leto, v katerem je v dresu hrvaške reprezentance osvojil drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Rusiji, z Real Madridom pa osvojil štiri naslove, med drugim za zmago v Ligi prvakov, na svoji spletni strani izpostavlja SportKanal.