Tadić šele deveti igralec z "desetko" v L'Equipu

Pred njim so najvišjo oceno dobili Franck Sauzee ter vratar Bruno Martini leta 1988 za tekmo mladih reprezentanc Francije in Grčije, Oleg Salenko za tekmo svetovnega prvenstva leta 1994 med Rusijo in Kamerunom, Danec Lars Windfelt za tekmo leta 1997 med Nantesom in Aarhusom, Poljak Robert Lewandowski za tekmo leta 2013 med Borussio Dortmund in Realom, Brazilec Carlos Eduardo leta 2014 za prvenstveno tekmo med Gueugnonom in Nico, brazilski zvezdnik Neymar leta 2018 za prvenstveno tekmo med PSG in Gijonom, edini, ki je "desetko" dobil dvakrat, pa je argentinski superzvezdnik Lionel Messi, in sicer za leta 2010 za tekmo Barcelona Real in leta 2012 za tekmo Barcelona - Bayer Leverkusen.

Tadić je k zmagi Ajaxa prispeval gol in dve asistenci, izkazal pa se je tudi s prodori in drugimi sijajnimi potezami."Na prvi tekmi v Amsterdamu je bil veličasten, na povratni pa brezhiben. Tekma na Santiagu Bernabeuu bo zaznamovala njegovo kariero in ga naredila popularnega,"so zapisali pri L'Equipu.

Tadić